ERÜ'de 'Tevfik İleri'yi Anlamak' Programı düzenlendi

Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından 'Tevfik İleri'yi Anlamak' konulu program düzenlendi.

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  • 27.10.2022 09:47
  • Güncelleme: 27.10.2022 12:01
ERÜ'de 'Tevfik İleri'yi Anlamak' Programı düzenlendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından “Tevfik İleri’yi Anlamak” konulu program düzenlendi.

Sabancı Kültür Sitesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe; Vali Gökmen Çiçek, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İl Müdürleri ile çok sayıda akademisyen ile öğrenciler katıldı. Etkinliğin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, “Tevfik İleri’yi ben ülkesi için milliyetçi duygularla, vatanseverliğiyle ve bulunduğu görevlerde her zaman ülke menfaatlerini kendi menfaatlerinin üzerinde tutmuş, Milli Eğitimin temel bir ilke olarak yaygınlaşmasında katkılar ortaya koymuş değerli bir siyaset insanı değerli bir büyüğümüz olarak huzurlarınızda saygıyla anmak istiyorum. 1960 darbesi ile maalesef idam cezasına çarptırılmış olup sonrasında müebbet hapis olarak cezasının onanmasına karar veriliyor. Ve son günlerinde de Kayseri Cezaevinde geçirdiği hastalık sonucunda hakkın rahmetine kavuşuyor. Erciyes Üniversitesi olarak sadece bilimin teknolojinin AR-GE’nin faaliyet olarak ortaya konulduğu bir üniversite olmanın dışında özellikle velilerimizden teslim aldığımız gençlerimizin eğitim öğretim boyutuyla hem vatansever hem de milli duygular içerisinde yetişmiş ve bu konularda da eksik kalmamaları için gerçekten onların donanımlı olarak hayata hazırlamayı da kendine görev edinmiş bir yükseköğretim kurumu olarak da devam ettiğimizi ve kendimize böyle bir görev üstlendiğimizi de ifade etmek istiyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından etkinlikte panele geçildi. Panelde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sosyolog Prof. Dr. Yasin Aktay ve Avukat Fikri Akyüz tarafından “Hukukta ve Sosyolojide Tevfik İleri’yi Anlamak”, Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Gazeteciler Ferhat Ünlü ve Ceyhun Bozkurt tarafından “Siyasette Tevfik İleri’yi Anlamak” konularından sunum gerçekleştirdiler. Panelin ardından Solist Rana Nur Kara tarafından müzik dinletisinin düzenlendiği etkinlikte ayrıca Şair İbrahim Sadri tarafından “Elli Kelimelik Mektuplar” adlı şiir dinletisi gerçekleştirildi.

Etkinlik, plaket töreninin ardından sona erdi.

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İHA

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