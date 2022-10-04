ERÜ'de 'Rektör-Öğrenci Buluşması' etkinliği devam ediyor

Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) 'Rektör-Öğrenci Buluşması' etkinliği devam ediyor. Etkinlik çerçevesinde Rektör Prof. Dr. Fatih Altun öğrenciler ile bir araya geldi.

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  • 04.10.2022 15:23
  • Güncelleme: 04.10.2022 16:18
ERÜ'de 'Rektör-Öğrenci Buluşması' etkinliği devam ediyor
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Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) “Rektör-Öğrenci Buluşması” etkinliği devam ediyor. Etkinlik çerçevesinde Rektör Prof. Dr. Fatih Altun öğrenciler ile bir araya geldi.

ERÜ Genç Ofiste gerçekleştirilen etkinlikte, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, öğrenciler ile bir araya gelerek sohbet etti. Öğrencilerin talep ve isteklerini dinleyen Rektör Altun öğrencilere, “kampüste yapılabilecekler konusunda sizler bizim gözümüz olun ”dedi.

Erciyes Üniversitesi’nin Türkiye’nin saygın üniversiteleri arasında olduğunun altını çizen Rektör Altun, şunları kaydetti:

“Sizler Anadolu’da hakikaten köklü bir üniversitenin öğrencilerisiniz. Erciyes Üniversitesi’nin öğrencileri olmanız bir değer. Bunun kıymetini bilin. Üniversitemizde birçok fakültemizin kendi sıralamasında yukarıda olduğunu göreceksiniz. Hangi fakültemizi ele alırsanız alın Türkiye genelinde YÖK’ün kabul etmiş olduğu üniversiteler arasında etkin sıralamalar sahip olduğunu göreceksiniz. Üniversitemiz sıralamalara baktığınız zamanda hep ilk onda yer almaktadır. Bu başarılarda artarak devam edecektir.”

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’a “Rektör-Öğrenci Buluşması” etkinliğinde Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan ve Prof. Dr. Sultan Taşçı da eşlik etti.

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İHA

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