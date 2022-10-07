ERÜ'de 'Rektör-Akademisyen Buluşması' Etkinliği Devam Ediyor

Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ile 'Rektör-Akademisyen Buluşması' etkinlikleri devam ediyor.

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  • 07.10.2022 13:03
  • Güncelleme: 07.10.2022 13:09
ERÜ'de 'Rektör-Akademisyen Buluşması' Etkinliği Devam Ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ile ’Rektör-Akademisyen Buluşması’ etkinlikleri devam ediyor.

ERÜ 25.Yıl Yüzme Havuzu’nda dördüncüsü düzenlenen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’un yanı sıra, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan ile Diş Hekimliği, Eczacılık, İletişim, Veteriner Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Akademisyenleri katıldı. Etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun; “Erciyes Üniversitesi olarak özellikle teknolojik ve bilimsel gelişmelere paralel bir şekilde ortaya koymak isteyen kültüre sahibiz. Dolayısıyla bizler yönetim olarak bu kültüre devam edeceğiz. Ancak bu kültürü devam ettirirken bizler gönüllere hitap etmek, moral ve motivasyonu artırmak ve bu güzel günleri birlikte yaşamanın keyfine bakmak istiyoruz. Çünkü ben siz akademisyenlerimizin ne kadar değerli katkılar ortaya koyduğunuzu bilen bir akademisyenim. Siz akademisyenlerimizin mutlu olması, sizlerin teşvik edilmesi ve değerli olmanız bizler için çok önemlidir” dedi.

Konuşmasının ardından Rektör Altun, tek tek tüm akademisyenler ile tokalaşarak, sohbet etti.

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İHA

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