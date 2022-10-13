ERÜ'de 'Mimari Taş Oymacılığı Programı' Projesi'nin Kapanış Toplantısı gerçekleştirildi

Erasmus+Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar KA 202 faaliyeti çerçevesinde Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü koordinatörlüğünde hazırlanan, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Emre Taş Madencilik A.Ş.'nin ortağı olduğu 'Mimari Taş Oymacılığı Programı' projesinin kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

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  • 13.10.2022 09:49
  • Güncelleme: 13.10.2022 11:22
ERÜ'de 'Mimari Taş Oymacılığı Programı' Projesi'nin Kapanış Toplantısı gerçekleştirildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erasmus+Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar KA 202 faaliyeti çerçevesinde Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü koordinatörlüğünde hazırlanan, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Emre Taş Madencilik A.Ş.’nin ortağı olduğu “Mimari Taş Oymacılığı Programı” projesinin kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Konser Salonu’nda düzenlenen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aygül Aykut, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Kayseri Olgunlaşma Enstitü Müdürü İsmail Küçük ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinliğin açılışında konuşan Kayseri Olgunlaşma Enstitü Müdürü İsmail Küçük, katılımcılara teşekkür ederek, proje hakkında bilgiler verdi. Rektör Prof. Dr. Fatih Altun da tamamlanan projenin önemine dikkat çekerek, projenin hayata geçirilmesine katkı sunanlara teşekkür etti. Rektör Altun, şunları kaydetti:

“Mimari taş oymacılığı Anadolu’da etkin geçmişi ve ciddi bir kültürümüz olan mesleklerden birisidir. Yakın tarihimize bakıldığı zaman ise büyük mimarımız Mimar Sinan üstadımızın eserlerinde bunun en güzel örneklerini çok rahat görmekteyiz. Özellikle yöremizin malzemesinin işlenebilir yumuşak halde kalmasının nedeni de önemli bir avantaj olarak karşımıza çıkmaktadır. Teknik boyuttan ziyade projenin ülkeler arası bir proje olarak ortaya konulmasından ve özellikle Erasmus + Avrupa Birliği Projesi olarak, 5 paydaşın katılımı ile hayata geçmesi bizleri mutlu etmiştir. Bizler bu projelerin her zaman artmasından yanayız. Erciyes Üniversitesi olarak sadece ülkeler arası projelerde değil, ülkemiz içerinde üniversite-sanayi iş birliklerinde sözde kalmayan projeler ile devam etmek arzusundayız. Bizler üniversite- sanayi iş birliği yanında, öğrenci- sanayi odaklı projeleri de çok önemsiyoruz. Çünkü öğrencilerimizin projelerde görev almaları araştırma kültürünü zaman içerisinde ortaya koyacaktır.”

Rektör Altun’un konuşmasının ardından Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aygül Aykut, “Mimari Taş Oymacılığı Pilot Müfredat Programının Oluşturulması ve Değerlendirilmesi” konusunda sunum gerçekleştirdi. Konuşmalarının ardından proje çerçevesinde sertifika almaya hak kazanan kursiyerlere belgeleri takdim edildi. Etkinlik, davetliler tarafından pilot grup ürünlerinin ve proje çıktılarının yer aldığı serginin gezilmesinin ardından sona erdi.

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İHA

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