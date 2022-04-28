ERÜ'de 'Ahi Evran Anma Yılı Uluslararası Jürili Resim Yarışması' ödülleri sahiplerine verildi

2021 Ahi Evran yılı etkinlikleri çerçevesinde Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından düzenlenen “Ahi Evran Anma Yılı Uluslararası Jürili Resim Yarışması” ödülleri sahiplerini buldu.

Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu’nda düzenlenen etkinliğe; ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aygül Aykut, akademisyenler, öğrenciler ve yarışmacılar katıldı. 2021 Ahi Evran yılı etkinliklerine katkı sağlayanlara teşekkür eden Güzel Sanatlar Dekanı Prof. Dr. Aygül Aykut, etkinlikte yaptığı konuşmada yarışma hakkında bilgiler verdi.

Konuşmasında yarışmada derece elde eden yarışmacıları tebrik eden ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da, 2021 Ahi Evran yılı etkinlikleri çerçevesinde ERÜ olarak bir dizi etkinlik düzenlediklerinin altını çizerek, "Ahi Evran Anma Yılı Uluslararası Jürili Resim Yarışması üniversitemiz tarafından düzenlenen önemli etkinliklerden birisidir. Ahi Evran gençliğe, esnaf ve sanatkâra örnek olmuş etik kurallar ve ahlaki değerleri ile örnek alınacak müstesna kişiliktir. Bu çerçevede 2021 yılı Ahi Evran Anma Yılı etkinlikleri çerçevesinde Erciyes Üniversitesi olarak tabi ki üzerimize düşeni yapmamız gerekmekteydi. Bugün 2021 yılı Ahi Evran Anma Yılı nedeniyle düzenlediğimiz son etkinlik olan ‘Ahi Evran Anma Yılı Uluslararası Jürili Resim Yarışması’ etkinliğimizin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve yarışmaya katılan tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından yarışmada dereceye girenlere ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış tarafından ödülleri takdim edildi. Ödül töreni, resim sergisinin davetliler tarafından gezilmesinin ardından sona erdi.