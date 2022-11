Ertuğrulgazi Mahallesi'nde Kentsel Dönüşümün Temeli Atıldı

Kocasinan Belediyesi’nin Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi Kentsel Dönüşüm Konutları Temel Atma Töreni, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin katılımıyla gerçekleştirildi. Erkilet bölgesinde tarihe geçecek olan kentsel dönüşümün ilk hamlesini başlatan Başkan Çolakbayrakdar; kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde bu zamana kadar toplam 2 bin 185 konutu teslim ettiklerini ve vatandaşların sıcak yuvalarında huzur içerisinde yaşadıklarını söyledi.

Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi’nde düzenlenen ve 2 blok halinde 117 daireden oluşan ilk etabın temel atma törenine; Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan, il müdürleri, il başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vatandaş katıldı. ‘Kocasinan’ delinince ilk akla kentsel dönüşümün geldiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye’ye örnek gösterilen kentsel dönüşüm projeleriyle yeni çağdaş mahalleler inşa ederek, ilçeye yeni bir kimlik yeni bir çehre kazandırmaya devam ettiklerini vurguladı. Kentsel Dönüşüm Projeleri’nin hepsini bir sosyal dönüşüm olarak gerçekleştirdiklerinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar; “Erkilet Ertuğrulgazi bölgesinde 2 blok halinde 117 dairenin temelini atacağız. Bu hafta her hafta olduğu gibi bizim için yoğun olacak. 7 Kasım Pazartesi Günü Uğurevler ve 9 Kasım da ise uzun zamandır sürdürdüğümüz Argıncık bölgesinde kentsel dönüşümün temellerini atacağız. 11 Kasım Cuma Günü ise Kuşçu bölgesinde ağaçları toprakla buluşturacağız. Yanı her hafta olduğu gibi Kocasinan’da bu hafta da yoğun geçecek. Göreve geldiğimden beri 8 yıldır 10 bölgemizde kentsel dönüşüm çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. ‘Kocasinan’ delinince ilk akla kentsel dönüşüm gelir. Kocasinan, eşittir kentsel dönüşümdür. Yani kentsel dönüşüm bizim olmazsa olmazımızdır. Çünkü bizler biliyoruz ki; yarınlarımız ve çocuklarımız için uygun çevre şartları olan okulu, parkı, yeşil alanı, pazarı, camisi, sosyal donatıları yapılmış her türlü belediye hizmetlerinin olduğu çağdaş standartlarda bir mahalle inşa etmek, ancak kentsel dönüşümle mümkündür. Bunun için vatandaşlar için fırsat olan dönüşümü ihtiyaç olan her mahallemizde gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Özellikle mahallerimizde hemşehrilerimizin yaşamlarına dokunarak, onlara daha güzel yaşam ortamı sunuyoruz. Mahallelerimiz, kentsel dönüşümle güzelleşiyor ve değer kazanıyor. Yaptığımız hizmetlerle çocuklarımız daha iyi bir Kocasinan’da yetişmiş olacaklar. İnsana yakışır, hizmet verebileceğimiz, mahalle kültürünün korunduğu, insanların bir araya gelebildiği, huzurlu yaşam alanları oluşturmak için kentsel dönüşüm projeleri üretiyoruz. Genç, yaşlı, kadın, erkek olmak üzere 7’den 70’e tüm hemşehrilerimin sosyal ihtiyaçlarının karşılanabildiği huzur içerisinde; mutlu ve mesut yaşayabilecekleri, kendilerini ayrıcalıklı görebilecekleri Kocasinan’ı kurmak için çalışıyoruz. Yunusemre, Yenidoğan, Ziya Gökalp, Seyrani, Ahievran, Uğurevler ve diğer bölgelerimizde insanlarımızın yaşayacağı ve huzur içerisinde hayat süreceği kentsel dönüşüm yapıyoruz. Kentsel Dönüşüm çerçevesinde kanuni olarak belediyelerin önünü açan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eder, şükranlarımı sunarım” ifadelerine yer verdi. Kentsel dönüşüm sürecinin uzun soluklu zor bir süreç olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar şunları kaydetti;

"Kentsel dönüşüm çalışmalarımızı kararlıkla ve ısrarla sürdürüyoruz. Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi’nde 17 bloktan oluşan toplam bin 200 konut yapacağız. Projenin üçte birini yanı 36 bin metrekare alanı yeşil alana ayırdık. Şu ana kadar devam eden ve tamamlanan kentsel dönüşüm projeleri çerçevesinde Yunusemre Mahallemizde 336 konutu tamamlamışız ve 312 konutta çalışmalar devam ediyor. Ziya Gökalp bölgesinde 718 konutumuz tamamlamışız ve 606 konut devam ediyor. Uğurevler de 147 konut tamamlanmış, nasipse 7 Kasım Pazartesi günü 47 konutun temelini atacağız. Ahi Evran’da da 144 konutu tamamladık ve önümüzdeki günlerde büyük bir alanda konutların temelini atacağız. Seyranı Mahallesi’nde 840 konut tamamlanmış, 280 konutun ise inşaatı devam ediyor. Toplamda 2 bin 185 konutu teslim etmişiz ve hemşehrilerimiz sıcak yuvalarında huzur içerisinde yaşıyorlar. Bin 245 konutun ise inşaatı devam ediyor. Yani bu zamana kadar 3 bin 430 adet konutu kentsel dönüşümle tamamlamışız ve bir kısmı ise devam ediyor”.

Türkiye’ye örnek olacak kentsel dönüşüm projesinden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise vatandaşların modern ve konforlu konutlarında yaşamalarına katkı sağlayan kentsel dönüşüm projeleri, şehirlerin geleceği için hayatı önem taşımakta olduğuna dikkat çekerek; “Değerli başkanımız Ahmet Bey’e çok teşekkür ediyorum. Kocasinan’ın her bir bölgesinde kentsel dönüşümün yapıldığına şahit olduk. Kentsel dönüşüm, kolay bir iş değil. AK Parti belediyeler, kentsel dönüşüm için çabalıyor ama diğer belediyeler kentsel dönüşüm yapamıyor. Dönüşüm ülkemiz için çok önemli ve değerlidir. Türkiye’de kentsel dönüşüm mecburidir. Ülkemizin bir kısmı deprem bölgesidir. Bundan dolayı kentsel dönüşümün olması gerekiyor. Burada iş, ilçe belediyelere düşüyor. Kayseri, bu konuda 25 yıl önceden başlamıştır. Başlatmış olduğumuz dönüşümle vatandaşlar, her türlü sosyal tesisi olan güzel bir yerde oturmaya başladılar. Kayseri belediyeleri, bu konuda müthiş bir başarı elde ettiler. Allah razı olsun. Bu düşüncelerle değerli Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar’ı kutluyor, güzel işlerin devam etmesini diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kürsüye çıkan protokol tarafından dualar eşliğinde butona basılarak Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi Kentsel Dönüşüm Konutları’nın temeli atıldı.