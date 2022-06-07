Ertuğrulgazi Kur'an Kursu 4-6 yaş grubu yıl sonu programı düzenlendi
Kocasinan Müftülüğü Ertuğrulgazi Kur'an Kursu, yıl sonu kapanış programı düzenledi.
- 07.06.2022 11:56
- Güncelleme: 07.06.2022 11:56
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kocasinan Müftülügü Ertuğrulgazi Kuran kursu 4-6 yaş grubu 2021 - 2022 kurs sonu etkinliği Kocasinan müftüsü Halil Uzun'un katılımı ile ve selamlama konuşması yapması ile başladı.
Programda miniklerin her biri ayrı ayrı kısa sureleri okudular, Yine herbir yavrumuz birer hadisi şerif zikrettiler, programda yine miniklerimiz güzel ilahileri ile bezedikleri proğram, programlara katılan velilerin duygusal anlar yaşamasına neden oldu.
Haber Merkezi
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