Erkoyuncu'dan Başkan Akay'a ziyaret

Pancar Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı ziyaret etti. Ziyarette sektöre ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

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  • 09.02.2022 11:17
  • Güncelleme: 09.02.2022 12:22
Erkoyuncu'dan Başkan Akay'a ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Pancar Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ı ziyaret etti. Ziyarette sektöre ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Akşehir Ilgın Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Yazır ve Kırşehir Şeker Fabrikası Genel Müdürü Yavuz Erence’nin de katıldığı ziyarette pancar tarımı ve şeker sektörüne yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede ve Kayseri Şeker Genel Müdürü İsmail Gedik ile birlikte misafirlerini ağırlayan Başkan Hüseyin Akay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Misafirlerimizin gönlüne ve ayaklarına sağlık” dedi

İHA

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