ERKÖK'ten 4. Sağlık ve Teknoloji Sempozyumu

Erciyes Üniversitesi Kök Hücre ve Bilimsel Araştırmalar Kulübü (ERKÖK) tarafından, 4. Sağlık ve Teknoloji Sempozyumu gerçekleştirildi.

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  • 26.03.2022 11:30
  • Güncelleme: 26.03.2022 11:41
ERKÖK'ten 4. Sağlık ve Teknoloji Sempozyumu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Üniversitesi Kök Hücre ve Bilimsel Araştırmalar Kulübü (ERKÖK) tarafından, 4. Sağlık ve Teknoloji Sempozyumu gerçekleştirildi.

Erciyes Üniversitesi eski konferans salonunda gerçekleşen sempozyuma, öğretim üyeleri ve tıp fakültesi öğrencileri katıldı. Sempozyum ile alakalı konuşma yapan Prof. Dr. Halit Canatan, “Bugün benim konuşacağım konu yakın zamanlarda yönetmeliği çıkan tıp fakültesinde okuyan öğrencilerin bir yandan doktor unvanı alırken bir yandan da bilim doktorası almaları. Bu da çok güzel bir zaman denk geldi. Yönetmelik henüz Şubat ayında çıktı. Bugün öğrencilerimizi bu konu hakkında bilgilendireceğiz. Bir yandan tıp fakültesini okuyacaklar, bir yandan da bilim doktorası yapacaklar. Bu onların okul hayatını 2 yıl uzatacak ve 8 yıl yapacak ama neticede 2 derece ile hem doktor hem de bilim doktoru unvanını alacaklar. Bu açıdan önemli bir konu olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Erciyes Üniversitesi Kök Hücre ve Bilimsel Araştırmalar Kulübü Başkanı Eylül Çınar da program hakkında bilgiler vererek; “Öğrencilerin sosyalleşebilmesinin yanında bilimsel araştırmalardan da geri kalmaları özellikle kök hücrenin üzerinde durmaları için böyle bir sempozyum organize ettik. Çünkü biz kök hücrenin gelecek olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda da ilerlemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” diye konuştu.

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İHA

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