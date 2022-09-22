Erkilet’te yağmur suyu yollarda birikti, trafik aksadı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve ilçelerinde Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. Tahminler tuttu ve Kayseri’nin bazı bölgelerinde sağanak yağış etkili oldu. Yoğun yağış alan Erkilet’te yollar su altında kalırken, sürücüler ulaşımda zorluk çekti. Vatandaşlar da göle dönün yollarda yürümekte zorlanırken, bazıları bu anları cep telefonuyla görüntüledi.

Bu arada meteoroloji, sağanak yağışın Perşembe ve Cuma günleri de devam edeceğini belirterek vatandaşları yaşanması muhtemel su baskınlarına karşı dikkatli olmaya çağırdı.