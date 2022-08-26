Erkilet Kütüphanesinin tanıtımı yapıldı

Kocasinan İlçesinde açılışı yapılan Erkilet kütüphanesinin tanıtımı yapıldı. Yapılan tanıtımda eğitimin, okumanın önemi ve kitap okuma oranının düşük olduğu vurgulandı.

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  • 26.08.2022 17:56
  • Güncelleme: 26.08.2022 17:56
Erkilet Kütüphanesinin tanıtımı yapıldı

Kayseri, Kocasinan ilçesinde 9’uncu Kütüphanenin tanıtımı yapıldı. Erkilet Kütüphanesinin tanıtım törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Serdar Öztürk, Bayar Özsoy, daire başkanları, muhtarlar ile vatandaşlar katılım sağladı. Kütüphane tanıtımında çocuklara kitap dağıtıldı. 

‘EĞİTİMİ ÖNEMSİYORUZ’
Eğitimin önemine değinen Memduh Büyükkılıç, “İnşallah yapacağımız bu çalışmanın ülkemizin, gençlerimizin, ailelerimizin, şehrimizin geleceğine katkılar sağlamasını temenni ediyorum. Erkilet geçmişten beri gelişen, güzelleşen, buradaki gönül insanlarıyla yoğunlaşan ve hizmetlerinde zaman içerisinde buraya intikal etmesi yönünde gayret göstermemizle gelişen bir bölgemiz. Ticari, sosyal, kültürel, sportif olarak yavrularımızın elbette ki bu imkanlardan faydalanması bizim olmazsa olmazımız. Eğitimi çok önemsiyoruz. Gelişmişliğin bir bakıma göstergesi olarak dünyada kabul ediliyoruz. Bunun aksini kimse iddia edemez. Ülkemizde gelişmiş ülkeler arasında adım adım ilerlerken, eğitim ve tabi ki kitap okuma oranı itibariyle arzu ettiğimiz seviyede de olmadığını biliyoruz. Bunun için hayırsever, hükümet ve yerel yönetimlerimizle daima dayanışma halindeyiz” ifadelerini kullandı. 

‘MİLLET KÜTÜPHANESİ GELİYOR’

10’uncu kütüphane müjdesi veren Başkan Büyükkılıç, “Değerli kardeşlerim Büyükşehir Belediyesi olarak şu anda 9’uncu kütüphanemizi açıyoruz. İlçe Belediyelerimizin, özellikle 5 tane üniversitesi olan, 80 bin civarında üniversite öğrencisi olan ve 300 binin üzerinde ilk ve ortaöğretim öğrencisi olan böyle bir şehirde biz eğitim olarak kütüphanelerimizi olmazsa olmazımız görüyoruz. 10’uncu kütüphane geliyor. Kelimenin manasıyla 10 numara. Millet Kütüphanesi geliyor. 50 milyon liraya mal olacak olan kütüphanemizin ihalesi yapıldı. Günün koşullarına uyarlandı” dedi. 

‘HERHANGİ BİR KİTABI TEKLİFSİZ OKUYABİLİRSİNİZ VE O SİZE YOLDAŞLIK EDEBİLİR’

Okuma oranının düştüğünü dile getiren Milletvekili Yıldız, “Erkilet’te açılan bu kütüphane özellikle bizim kitap okuma alışkanlığımızın artırtılmasına dönük önemli bir faaliyettir. Çünkü 2019 yılında hiç kitap okumayanların oranı Türkiye’de yüzde 51’idi. Ne yazık ki bu bir yıl sonrasında yüzde 59’a çıktı. Yani kitap okuyanların oranı yüzde 40’lar civarında okumayanlar oranı yüzde 60 civarında. Gazete içinde benzer bir oran var yüzde 56 civarında okumayan, yüzde 44 civarında okuyan var. Tabi sosyal medya var, internet var, alışkanlıklarımız değişti ama bütün bunların bizde bırakacağı etkiyi hep beraber hissetmemiz lazım. Gecenin 2-3 de kaç tane akrabanızı, yakınınızı teklifsiz arayabilirsiniz. 3’dür 7’dir size aynı ses tonuyla cevap verecek, bu gece vakti beni niye uyandırdın diyen insanların sayısı herhalde daha fazladır. Ama herhangi bir kitabı, o dostunuzu, o arkadaşınızı teklifsiz okuyabilirsiniz ve size yoldaşlık edebilir” diye konuştu.  

Erkilet Kütüphanesi tanıtımında konuşan Başkan Çolakbayrakdar, “Öncelikle böyle bir hizmetin faaliyete geçmesi, böyle bir hizmetin bugün burada açılışına gayretleri ve emeklerinden dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç olmak üzere bütün ekibine teşekkür ediyoruz.  Erkilet bölgesi özellikle Kocasinan’ın her bölgesinde hummalı bir çalışma var. Erkilet bölgesi nüfusu kalabalık olduğu için her türlü yeniliye, yenilenmeye ihtiyacı var” şeklinde konuştu.

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