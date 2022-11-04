Erkan Özdamar 8. kez Kayserispor maçı yönetecek

Süper Lig’de Pazar günü oynanacak Gaziantep-Kayserispor maçının hakemi Erkan Özdamar, bu sezon ilk kez iki takımın maçını yönetecek. Ankara Bölgesi hakemi, Pazar günü 8. kez Kayserispor maçında düdük çalacak.

Süper Lig’de Gaziantep Futbol kulübü ile Yukatel Kayserispor karşılaşacak. Pazar günü Kalyon Stadında oynanacak maçın hakemi Erkan Özdamar, bu sezon iki takımın maçını ilk kez yönetecek.

Ankara Bölgesi Süper lig hakemi Erkan Özdamar, toplamda 9 kez Gaziantep FK’nın 7 kez de Kayserispor’un maçında düdük çaldı. 9 maçta Gaziantep FK, 4 galibiyet 1 yenilgi alırken 4 kez de berabere kaldı. Kayserispor ise Erkan Özdamar’ın yönettiği 7 maçta 2 galibiyet 3 mağlubiyet alırken 2 kez de berabere kaldı.

Erkan Özdamar, geçen sezon Kayseri’de oynanan ve 0-0 sona eren Yukatel Kayserispor-Gaziantep FK maçını da yönetmişti.