Erciyes yolu trafiğe açıldı
Kayseri'de dün şiddetini arttıran kar yağışı sebebiyle Erciyes yolu trafiğe kapanmıştı. Kapanan yol, yapılan çalışmalar sonucunda trafiğe açıldı.
- 12.03.2022 10:12
- Güncelleme: 12.03.2022 10:13
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Kayseri’de dün yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve ulaşım başta olmak üzere kentte olumsuzluklar yaşandı. Dün il genelinde okullara bir gün ara verilirken, bazı yollar da trafiğe kapanmıştı.
Kayseri – Develi ilçesi arası ve Erciyes kayak merkezi bağlantısını sağlayan yolun, dün yoğun kar yağışı nedeniyle kapandığı öğrenilmişti. Kapanan yolda çalışma yapan ekipler, bugün saat 7:00 sularında yolun trafiğe açıldığını açıkladı.
1ha
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