Erciyes yolu trafiğe açıldı

Kayseri’de dün yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve ulaşım başta olmak üzere kentte olumsuzluklar yaşandı. Dün il genelinde okullara bir gün ara verilirken, bazı yollar da trafiğe kapanmıştı.

Kayseri – Develi ilçesi arası ve Erciyes kayak merkezi bağlantısını sağlayan yolun, dün yoğun kar yağışı nedeniyle kapandığı öğrenilmişti. Kapanan yolda çalışma yapan ekipler, bugün saat 7:00 sularında yolun trafiğe açıldığını açıkladı.