Erciyes ve diğer kayak merkezlerinde kar kalınlığı

Kış mevsiminde kayak merkezlerine akın eden ziyaretçiler nedeniyle bu bölgelerde yoğunluk yaşanıyor. Özellikle hafta sonunu buralarda geçirmek isteyenler, Erciyes başta olmak üzere ülkenin diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıklarını ve hava durumunu merak ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 - 18 Şubat 2022 tarihlerini kapsayan hafta sonu öncesi kayak merkezlerindeki kar kalınlığı ölçüm sonuçlarını açıkladı. Buna göre Kayseri Erciyes Kayak Merkezi’nde kar kalınlığının 125 santimetreye ulaştığı bildirildi. Komşu il Sivas’ta bulunan Yıldız Dağı Kayak Merkezi’nde de kar kalınlığının 130 santim olduğu öğrenildi. Erciyes ve Yıldız Dağı’nın yanı sıra diğer bazı kayak merkezlerindeki kar kalınlığı da Bolu Kartalkaya’da 214, Erzurum Palandöken'de 140, Kocaeli Kartepe'de 125, Bursa Uludağ’da 117 ve Hakkari'de 147 santimetre olarak ölçüldü.

Önemli kayak merkezlerinde, 19 – 20 Şubat 2022 tarihlerini kapsayan hafta sonunda en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

K.Merkezi En Düşük Sıcaklık En Yüksek Sıcaklık Kar Kalınlığı(cm)

Erciyes: -10 2 125

Yıldız Dağı: -6 0 130

Uludağ: -8 10 117

Kartalkaya: -9 4 214

Palandöken: -11 0 140

Kartepe: -4 9 125

Hakkari: -12 2 147