Erciyes ve diğer kayak merkezlerinde kar kalınlığı
Erciyes ve diğer önemli kayak merkezlerinde kar kalınlığı ile hava tahmin ölçümleri belli oldu. Meteoroloji verilerine göre Erciyes'te kar kalınlığı 125 santimetre olarak ölçülürken, komşu il Sivas'taki Yıldız Dağı Kayak Merkezinde de kar kalınlığı 130 santim ölçüldü.
- 17.02.2022 19:23
- Güncelleme: 17.02.2022 19:23
Kış mevsiminde kayak merkezlerine akın eden ziyaretçiler nedeniyle bu bölgelerde yoğunluk yaşanıyor. Özellikle hafta sonunu buralarda geçirmek isteyenler, Erciyes başta olmak üzere ülkenin diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıklarını ve hava durumunu merak ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 - 18 Şubat 2022 tarihlerini kapsayan hafta sonu öncesi kayak merkezlerindeki kar kalınlığı ölçüm sonuçlarını açıkladı. Buna göre Kayseri Erciyes Kayak Merkezi’nde kar kalınlığının 125 santimetreye ulaştığı bildirildi. Komşu il Sivas’ta bulunan Yıldız Dağı Kayak Merkezi’nde de kar kalınlığının 130 santim olduğu öğrenildi. Erciyes ve Yıldız Dağı’nın yanı sıra diğer bazı kayak merkezlerindeki kar kalınlığı da Bolu Kartalkaya’da 214, Erzurum Palandöken'de 140, Kocaeli Kartepe'de 125, Bursa Uludağ’da 117 ve Hakkari'de 147 santimetre olarak ölçüldü.
Önemli kayak merkezlerinde, 19 – 20 Şubat 2022 tarihlerini kapsayan hafta sonunda en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
K.Merkezi En Düşük Sıcaklık En Yüksek Sıcaklık Kar Kalınlığı(cm)
Erciyes: -10 2 125
Yıldız Dağı: -6 0 130
Uludağ: -8 10 117
Kartalkaya: -9 4 214
Palandöken: -11 0 140
Kartepe: -4 9 125
Hakkari: -12 2 147