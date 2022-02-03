Erciyes ve diğer kayak merkezlerinde kar kalınlığı

Erciyes ve diğer önemli kayak merkezlerinde kar kalınlığı ile hava tahmin ölçümleri belli oldu. Meteoroloji verilerine göre Erciyes'te kar kalınlığı 145 santimetre olarak ölçülürken, komşu il Sivas'taki Yıldız Dağı Kayak Merkezinde de kar kalınlığı 150 santim ölçüldü. 

PAYLAŞ
  • 03.02.2022 16:30
  • Güncelleme: 03.02.2022 16:32
Erciyes ve diğer kayak merkezlerinde kar kalınlığı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kış mevsiminde kayak merkezlerine akın eden ziyaretçiler nedeniyle bu bölgelerde yoğunluk yaşanıyor. Özellikle hafta sonunu buralarda geçirmek isteyenler, Erciyes başta olmak üzere ülkenin diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıklarını ve hava durumunu merak ediyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 03 - 04 Şubat tarihlerini kapsayan hafta sonu öncesi kayak merkezlerindeki kar kalınlığı ölçüm sonuçlarını açıkladı. Buna göre Kayseri Erciyes Kayak Merkezi’nde kar kalınlığının 145 santimetreye ulaştığı bildirildi. Komşu il Sivas’ta bulunan Yıldız Dağı Kayak Merkezi’nde de kar kalınlığının 150 santim olduğu öğrenildi. Erciyes ve Yıldız Dağı’nın yanı sıra diğer bazı kayak merkezlerindeki kar kalınlığı da Bolu Kartalkaya’da 202, Erzurum Palandöken'de 145, Kocaeli Kartepe'de 107, Bursa Uludağ’da 110 ve Hakkari'de 127 santimetre olarak ölçüldü.  

Önemli kayak merkezlerinde, 05-06 tarihlerini kapsayan hafta sonunda en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
K.Merkezi    En Düşük Sıcaklık    En Yüksek Sıcaklık    Kar Kalınlığı(cm)
Erciyes:                  -13            -3                                       145
Yıldız Dağı:         -10            -3                                  150
Uludağ:                  -14                 -2                           110
Kartalkaya:         -12            -4                                  202
Palandöken:         -14           -11                               145
Kartepe:                 -7             3                                       107
Hakkari:                -15            -6                                    127

1ha

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
BAE Ankara Büyükelçisi'nden Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

BAE Ankara Büyükelçisi'nden Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Altınoluk Trafik Eğitim Pisti Sosyal Tesisi 5 Şubat'ta açılıyor

Altınoluk Trafik Eğitim Pisti Sosyal Tesisi 5 Şubat'ta açılıyor

Milletvekili Ataş:' Faturalar şeffaf değil! Vatandaşın ödeyeceği bedel 2 katına çıkarıldı'

Milletvekili Ataş:' Faturalar şeffaf değil! Vatandaşın ödeyeceği bedel 2 katına çıkarıldı'

Berberler ve Kuaförler Odası seçime gidiyor

Berberler ve Kuaförler Odası seçime gidiyor

Kayserili atletler Türkiye Şampiyonasından madalyayla döndü

Kayserili atletler Türkiye Şampiyonasından madalyayla döndü

Töre Cinayeti' davasında karar bozuldu

Töre Cinayeti' davasında karar bozuldu

Çok Okunanlar
1
Kayserispor 'Hoca'sız kaldı

Kayserispor ‘Hoca’sız kaldı

2
Kendini asan kadın hayatını kaybetti

Kendini asan kadın hayatını kaybetti

3
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

4
Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

5
Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

6
Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri Jandarma bölgesinde yaşanan bir aylık olay istatistiği

Kayseri Jandarma bölgesinde yaşanan bir aylık olay istatistiği

İlkokul öğrencilerinin 'öğretmen' eylemi

İlkokul öğrencilerinin 'öğretmen' eylemi

DAHA FAZLA
Erciyes ve diğer kayak merkezlerinde kar kalınlığı

Erciyes ve diğer kayak merkezlerinde kar kalınlığı

Mahsur kalanları kurtardılar, sevinçten böyle oynadılar

Mahsur kalanları kurtardılar, sevinçten böyle oynadılar

Müstakil ev cayır cayır yandı

Müstakil ev cayır cayır yandı

Kayseri'de rüzgar çatıları uçurdu, kaplamaları söktü

Kayseri'de rüzgar çatıları uçurdu, kaplamaları söktü

BAE Büyükelçisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ı ziyaret etti

BAE Büyükelçisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ı ziyaret etti