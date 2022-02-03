Erciyes ve diğer kayak merkezlerinde kar kalınlığı

Kış mevsiminde kayak merkezlerine akın eden ziyaretçiler nedeniyle bu bölgelerde yoğunluk yaşanıyor. Özellikle hafta sonunu buralarda geçirmek isteyenler, Erciyes başta olmak üzere ülkenin diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıklarını ve hava durumunu merak ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 03 - 04 Şubat tarihlerini kapsayan hafta sonu öncesi kayak merkezlerindeki kar kalınlığı ölçüm sonuçlarını açıkladı. Buna göre Kayseri Erciyes Kayak Merkezi’nde kar kalınlığının 145 santimetreye ulaştığı bildirildi. Komşu il Sivas’ta bulunan Yıldız Dağı Kayak Merkezi’nde de kar kalınlığının 150 santim olduğu öğrenildi. Erciyes ve Yıldız Dağı’nın yanı sıra diğer bazı kayak merkezlerindeki kar kalınlığı da Bolu Kartalkaya’da 202, Erzurum Palandöken'de 145, Kocaeli Kartepe'de 107, Bursa Uludağ’da 110 ve Hakkari'de 127 santimetre olarak ölçüldü.

Önemli kayak merkezlerinde, 05-06 tarihlerini kapsayan hafta sonunda en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

K.Merkezi En Düşük Sıcaklık En Yüksek Sıcaklık Kar Kalınlığı(cm)

Erciyes: -13 -3 145

Yıldız Dağı: -10 -3 150

Uludağ: -14 -2 110

Kartalkaya: -12 -4 202

Palandöken: -14 -11 145

Kartepe: -7 3 107

Hakkari: -15 -6 127