Erciyes Üniversitesi'nden Sivas'a uzanan Sevgi Köprüsü

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Öğretmenlik Bölümü Topluma Hizmet Uygulamaları dersini alan yaklaşık 51 öğrenci; düzenlenen etkinlikle Sivas Hanlı Köyü Şehit Harun Deveci Ortaokulu’ndan gelen 8. sınıf öğrencilerini misafir ederek sportif ve rekreatif etkinlikler düzenledi.

Etkinlik çerçevesinde birçok sportif branşın tanıtımı yapılarak branşlar ile ilgili müsabaka ve yarışmalar düzenlendi. Erciyes Üniversitesinde başlayan ’Evim Kampüs Öğrenci Kulüp Şenlikleri 2022’ organizasyonuna katılım gösterilerek birçok aktivite yapıldı. Çocuk Onkoloji Kanka Hastanesinde düzenlenen 2.Geleneksel Kanka Hayır Panayırı ziyaret edilerek etkinliğe destek verildi. Sonrasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş tesisleri gezildi. Etkinlikler sonrasında Sivas’tan gelen öğrencilere çeşitli hediyeler verilerek hatıra fotoğrafı çekildi. Etkinlik sonrası değerlendirme yapan Ders ve Proje Sorumlusu Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak; "Topluma hizmet uygulamaları dersi çerçevesinde birçok sosyal sorumluluk projesi ve etkinlik düzenlemekteyiz. Bu çerçevede bugün birbirinden değerli ve özel misafirlerimiz vardı. Sivas Hanlı Köyü Şehit Harun Deveci Ortaokulu’ndan gelen misafir öğrencilerimizle birlikte fakültemiz bünyesinde birçok sportif ve rekreatif etkinlik düzenledik. Üniversitemizin tanıtımını yaptık. Etkinliklerden sonra yapılan ödül töreni ve fotoğraf çekimi ile bu haftaki projemizi tamamlamış olduk. Bu çerçevede öncelikle Sivas’tan gelerek üniversitemizde misafir ettiğimiz Şehit Harun Deveci Ortaokulu Müdürü, öğretmenleri ve öğrencilerine, sonrasında bu projede bize desteklerini esirgemeyen gizli kahramanlarımıza ve teşekkürü en büyüğünü hak eden projeyi gerçekleştiren öğrencilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Şehit Harun Deveci Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Şeyda Yörük Töre ise etkinlik hakkında yaptığı değerlendirmede; "Bu etkinliğe katılan öğrencilerimizin tamamı bu sene 8. sınıf olan taşımalı eğitim ile öğrenim hayatlarına devam eden ve bu yıl LGS sınavına girecek öğrenciler. Onların sınav motivasyonlarını ve çalışma isteklerini yükseltmek, üniversite kampüsü ve eğitim ortamları imkanları hakkında bilgi sahibi olmaları sağlamak için düzenlediğimiz bu gezide bizlere her türlü desteği veren Sivas Vali Yardımcımız Adem Taşpınar ve Sivas Belediyesi Başkan Yardımcımız Ahmet Duman’a,ve bizleri Kayseri’de misafir eden Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Sayın Hasan Aksoyak’a ve öğrencilerine çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz için unutulmaz bir etkinlik oldu. Sınav öncesi bu tür etkinliklerimiz artarak devam edecek "dedi.