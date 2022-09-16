Erciyes Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları başlıyor

Erciyes, Uluslararası Yol Bisiklet Yarışlarının ardından şimdi de Uluslararası Dağ Bisikleti müsabakalarına ev sahipliği yapıyor. Bisikletçiler hem Erciyes Dağı'nın volkanik arazisinde hem de tarih ve doğanın iç içe olduğu Koramaz Vadisi'nde pedal çevirecek.

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  • 16.09.2022 14:38
  • Güncelleme: 16.09.2022 15:33
Erciyes Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları başlıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes, Uluslararası Yol Bisiklet Yarışlarının ardından şimdi de Uluslararası Dağ Bisikleti müsabakalarına ev sahipliği yapıyor. Bisikletçiler hem Erciyes Dağı’nın volkanik arazisinde hem de tarih ve doğanın iç içe olduğu Koramaz Vadisi’nde pedal çevirecek.

Kayseri Erciyes’te 23 Temmuz’da başlayan ve başarılı bir şekilde tamamlanan Erciyes Uluslararası Yol Bisikleti Yarışları, 17-25 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Erciyes Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları ile devam ediyor. Erciyes Dağı ve Koramaz Vadisi’nde yapılacak müsabakalar Uluslararası Bisikletçiler Birliği -UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde, Erciyes Yüksek İrtifa ve Spor Turizmi Derneği organizasyonu ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayesinde Erciyes A.Ş, Spor A.Ş. ve Hüma Hastanesi destekleri ile gerçekleşecek.

Dağ bisikleti yarışları Cross Country Olimpik / XCO- C2 ve Cross Country / XCC -C3 elit kadın, elit erkekler kategorilerinde düzenlenecek. Yarışların ilki 17-18 Eylül 2022 tarihlerinde Kayseri MTB Cup ve Erciyes MTB Cup etabı ile başlayacak. Sporcular Kayseri’nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Koramaz Vadisi’ndeki parkurda pedal çevirecek.

24-25 Eylül’deki Miniature Cappadocia MTB Cup ve Soğanlı MTB Cup yarışları ise Erciyes’in zorlu volkanik arazisinde gerçekleşecek.

Yarış programı ise şu şekilde:

17 Eylül 2022 Kayseri MTB Cup / Start : 10:00 - Yer Koramaz Vadisi- Vekse

18 Eylül 2022 Erciyes MTB Cup / Start : 10:00 - Yer Koramaz Vadisi- Vekse

24 Eylül 2022 Minyatüre Capp. MTB Cup / Start: 10:00 - Erciyes Dağı - Tekir Bölgesi

25 Eylül 2022 Soğanlı MTB Cup / Start : 10:00 - Erciyes Dağı / Tekir Bölgesi

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İHA

Kayseri Gündem
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