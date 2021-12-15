Erciyes Teknopark 'Benim İşim Girişim' Yarışmasının Ödül Töreni yapıldı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ve Erciyes Teknopark işbirliğiyle hayata geçen 'Benim İşim Girişim' yarışmasının 4. dönem ödül töreni gerçekleştirildi. 136 proje arasından ilk 3'e seçilen genç girişimcilere ödülleri takdim edildi.

PAYLAŞ
  • Güncelleme: 15.12.2021 11:52
Erciyes Teknopark 'Benim İşim Girişim' Yarışmasının Ödül Töreni yapıldı
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ve Erciyes Teknopark işbirliğiyle hayata geçen 'Benim İşim Girişim' yarışmasının 4. dönem ödül töreni gerçekleştirildi. 136 proje arasından ilk 3'e seçilen genç girişimcilere ödülleri takdim edildi.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ve Erciyes Teknopark işbirliğiyle hayata geçen “Benim İşim Girişim” yarışmasının 4. dönem ödül töreni gerçekleştirildi. 136 proje arasından ilk 3’e seçilen genç girişimcilere ödülleri takdim edildi.

Erciyes Teknopark Konferans Salonunda gerçekleştirilen ödül törenine Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç, ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ile öğrenciler ve akademisyenler katıldı. Ödül töreninin de konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yarışmada dereceye girenleri tebrik etti. Erciyes Üniversitesi’nin başarı çıtası yükseltmek için var güçleri çalıştıklarını belirten Rektör Çalış, “43 yıllık köklü mazisi ile Üniversitemizin yeniden ülkemizin araştırma üniversiteleri arasında yer almasının gururunu yaşamaktayız. Daha önce 11 olarak belirlenen araştırma üniversitesi sayısı bu yıl 20 devlet 3 vakıf üniversitesi olmak üzere 23’e çıkarılmıştır. Bu kapsamda Üniversitemiz yüksek düzey araştırma üniversitesi performansı gösteren üniversiteler kategorisine girmiş ve geçen yıllara oranla başarı sırasını yükselterek, 48.65 puan ile 8’inci sırada yer alarak, yeniden ülkemizin araştırma üniversitelerinden birisi olmuştur” diye konuştu. Rektör Çalış’ın konuşmasının ardından Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucu ‘Benim İşim Girişim” yarışmasında ilk 3’e giren projelere ödülleri takdim edildi.

Açıklanan sonuçlara göre, yarışmanın birincisi “Çok İşlevli Üretim İstasyonu” projesi ile 3d1n ekibi, ikinci: “Temassız Alarm ve Konum Tespit Sistemi“ projesi ile MotoTech ekibi ve üçüncü ise “ Dormi: İşitme Engelliler için Uyandırma Sistemi" projesi ile Sukha ekibi oldu.

galeri
galeri
galeri

İhlas Haber Ajansı

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
'Acısı hala yüreğimizde'

'Acısı hala yüreğimizde'

Kayseri'de PKK'lı 2 kişi yakalandı

Kayseri'de PKK'lı 2 kişi yakalandı

Kocasinanlı çocuklar milli değerlere bağlı yetişiyor

Kocasinanlı çocuklar milli değerlere bağlı yetişiyor

KAYMEK'ten anne babalar için ilk yardım kursu

KAYMEK'ten anne babalar için ilk yardım kursu

Kaski'den Talas ilçesine 14 milyon 806 bin TL'lik yatırım

Kaski'den Talas ilçesine 14 milyon 806 bin TL'lik yatırım

Başkan Büyükkılıç Talas'ta muhtarlarla buluştu

Başkan Büyükkılıç Talas'ta muhtarlarla buluştu

Çok Okunanlar
1
MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

2
KAYSERİ'DEN DÜNYAYA 500 TON GİLABURU

KAYSERİ'DEN DÜNYAYA 500 TON GİLABURU

3
Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

4
MERHUM ŞAİR KARAKOÇ İÇİN HUNAT'TA GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

MERHUM ŞAİR KARAKOÇ İÇİN HUNAT'TA GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

5
Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu’na ziyaret

6
Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
13 milyon 326 bin Euro olan 6 adet raylı sistem aracı alınıyor

13 milyon 326 bin Euro olan 6 adet raylı sistem aracı alınıyor

Başkan Gözbaşı'dan maça davet

Başkan Gözbaşı'dan maça davet

DAHA FAZLA
Kayseri'ye savunma sanayisi yatırımı yapılacak mı?

Kayseri'ye savunma sanayisi yatırımı yapılacak mı?

'Kutlu Dağ Erciyes' kitabı tanıtılacak

'Kutlu Dağ Erciyes' kitabı tanıtılacak

Milyonlar harcanan projeler boş duruyor

Milyonlar harcanan projeler boş duruyor

Başkan Büyükkılıç, Bünyan'da muhtarları dinledi

Başkan Büyükkılıç, Bünyan'da muhtarları dinledi

Ak parti il teşkilatından Hacılar belediyesine ziyaret

Ak parti il teşkilatından Hacılar belediyesine ziyaret