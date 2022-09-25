Erciyes'te Uluslararası Dağ Bisikleti heyecanı yaşandı

Koramaz Vadisi'nde geçtiğimiz hafta başlayan Uluslararası Dağ Bisiklet yarışları, Erciyes'teki etapların ardından tamamlandı. Bisikletçiler yarışların son gününde Erciyes'in zorlu arazi koşullarında pedal çevirdi.

PAYLAŞ
  • 25.09.2022 16:12
  • Güncelleme: 25.09.2022 17:01
Erciyes'te Uluslararası Dağ Bisikleti heyecanı yaşandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Koramaz Vadisi’nde geçtiğimiz hafta başlayan Uluslararası Dağ Bisiklet yarışları, Erciyes’teki etapların ardından tamamlandı. Bisikletçiler yarışların son gününde Erciyes’in zorlu arazi koşullarında pedal çevirdi.

Uluslararası Bisikletçiler Birliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde, Erciyes Yüksek İrtifa ve Spor Turizmi Derneği organizasyonu ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayesinde Erciyes A.Ş, Spor A.Ş. ve Hüma Hastanesi destekleri ile düzenlenen Erciyes Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları sona erdi. Cross Country Olimpik / XCO ve Cross Country Short Track olmak üzere 4 farklı etapta yapılan mtb-dağ bisikleti müsabakaları Koramaz Vadisi ve Erciyes Dağı’ndaki parkurlarda gerçekleştirildi. Bisikletçiler organizasyonun son etabında Erciyes’in 2.200 metresinde bulunan 24 km uzunluğundaki parkurda ter döktü. Yarışlar sonucunda Kazakistan Bisiklet Takımı’ndan Denis Sergiyenko birinci gelirken Türkiye Bisiklet Milli Takımı’ndan Zeki Kaygısız ikinci, yine aynı takımdan Furkan Akçam üçüncü geldi. Kadınlarda ise Kazakistan Bisiklet Takımı’ndan Alina Sarkulova birinci aynı takımdan Tatyana Geneleva ise ikinci oldu.

Derece elde eden sporculara düzenlenen ödül töreni ile madalya ve kupaları Kayseri Erciyes A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Zafer Akşehirlioğlu tarafından takdim edildi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Bez bebek satmak için 4 dil öğrendiler

Bez bebek satmak için 4 dil öğrendiler

Melikgazi Belediyesi, 'iklim ve Enerji Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesini' imzaladı

Melikgazi Belediyesi, 'iklim ve Enerji Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesini' imzaladı

Helezon makinesine eli sıkışan çocuk kurtarıldı

Helezon makinesine eli sıkışan çocuk kurtarıldı

Melikgazi Belediyesi 4 mahalle için kentsel dönüşüm çalışmalarına başlıyor

Melikgazi Belediyesi 4 mahalle için kentsel dönüşüm çalışmalarına başlıyor

Kültepe Ziyaretçi Merkezi hayata geçiyor

Kültepe Ziyaretçi Merkezi hayata geçiyor

SON DAKİKA… Kayseri'ye şehit ateşi düştü

SON DAKİKA… Kayseri’ye şehit ateşi düştü

Çok Okunanlar
1
Okul servis ücret tarifesi belli oldu

Okul servis ücret tarifesi belli oldu

2
Jandarma piknik alanlarını denetledi

Jandarma piknik alanlarını denetledi

3
Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

4
18 Eylül'de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

18 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

5
Domates yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Domates yüklü tır devrildi: 1 yaralı

6
Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erciyes'te Uluslararası Dağ Bisikleti heyecanı yaşandı

Erciyes'te Uluslararası Dağ Bisikleti heyecanı yaşandı

Vatandaşa yardım ederken şehit oldu

Vatandaşa yardım ederken şehit oldu

DAHA FAZLA
'İklim ve Enerji Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi' imzalandı.

‘İklim ve Enerji Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi’ imzalandı.

Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

Palamut fırtınası Kayseri'de de esiyor

Palamut fırtınası Kayseri'de de esiyor

Malatya- Kayseri Karayolu'nda feci kaza

Malatya- Kayseri Karayolu’nda feci kaza

Odun-Kömür fiyatları yüzde 100 arttı

Odun-Kömür fiyatları yüzde 100 arttı