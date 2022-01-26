Erciyes'te sömestir yoğunluğu

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te sömestr tatili yoğunluğu devam ediyor.

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  • 26.01.2022 12:55
  • Güncelleme: 26.01.2022 13:07
Erciyes'te sömestir yoğunluğu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes’te sömestr tatili yoğunluğu devam ediyor.

3916 metre yüksekliği ile İç Anadolu’nun en yüksek dağı ve Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi’nde sömestir tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Farklı illerden aileleri ile birlikte Erciyes Kayak Merkezi’ne gelen vatandaşlar, kayak yaparak karın keyfini çıkarıyor.

İzmir’den kayak yapmak için Kayseri’ye gelen bir vatandaş, “Erciyes’e İzmir’den kayak yapmaya geldim. Burası gerçekten mükemmel bir kayak merkezi. Buranın hazırlanmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Hizmetiyle, pistleriyle, buradaki insanların dışarıdan gelen vatandaşlara karşı olan ilgisi ve alakasıyla her şeyi ile güzel bir tesis. Erciyes’in pistleri çok güzel ve İzmir’e yakın Bursa Uludağ olmasına rağmen Kayseri’yi tercih ediyoruz. Kayseri güzel bir şehir, Erciyes de güzel bir tesis. Sömestir tatilini değerlendirmek için buraya geldik ve Kayseri’nin temiz havasını burada görüyoruz” dedi.

Kayak eğitmeni Türker Demirel, “Erciyes’te sömestir yoğun geçiyor. Önceki seneye nazaran biraz daha az ama bu da gerek hava şartlarından dolayı oluşan ulaşım sıkıntılarından dolayı ve benzeri durumlardan dolayı oluyor. Burada öğrenciler ve velilerle çok güzel kış sporu ve eğitim verilen dağlardan biri Erciyes. Şehir dışından da bayağı bir rağbet var. Ankara olsun, İstanbul olsun birçok yerden rağbet var. İstanbul’un Bursa’ya bizden daha yakın olmasına rağmen fiyatlar ve tesis bolluğundan dolayı burası tercih ediliyor. Özellikle Kayserili vatandaşlarımızı da bekliyoruz buraya. Burnumuzun dibinde böyle bir nimet var ve bunu değerlendirelim” ifadelerini kullandı.

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İHA

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