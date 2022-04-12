Erciyes'te kayak sezonu devam ediyor

İlkbaharda kar yağışının devam etmesi ve okulların ara tatile girmesiyle kayak yapmak isteyen vatandaşlar Erciyes Kayak Merkezi'ni ziyaret etmeye devam ediyor.

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  • 12.04.2022 13:29
  • Güncelleme: 12.04.2022 13:29
Erciyes'te kayak sezonu devam ediyor
Kayseri Gündem - Mustafa BALABAN

Kayseri’de yaklaşık bir hafta süren bahar havası yerini soğuk ve yağışlı bir havaya bıraktı. Ancak Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes’te, sezonun sona erip ermediği merak ediliyor. Yoğun bir kış sezonunun ardından Erciyes’te kayak yapmaya uygun kar kalınlığının olduğu belirtildi. 

Nisan ayının ikinci haftasında Erciyes pistlerindeki kar kalınlığı 87 santimetre olarak ölçüldü. Bu da sezonun uzaması anlamına geliyor. Kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan ve 3.916 metre yüksekliğindeki Erciyes Dağı’nda kurulu kayak tesisleri, tatil ve kayak yapmak isteyen ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Ara tatili de fırsat bilen öğrenci ve aileleri, Nisan ayında Erciyes’te kaymanın keyfini yaşıyor. 

Erciyes Kayak Merkezi’nde hava tahmini şu şekilde; En düşük sıcaklık eksi 9, en yüksek sıcaklık ise eksi 1 derece olması tahmin ediliyor. Pistlerde kar kalınlığı ise 87 santim.

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Mustafa BALABAN
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