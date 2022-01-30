Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu
Önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Kayak merkezi yerli ve yabancı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.
- 30.01.2022 14:41
- Güncelleme: 30.01.2022 14:41
Dünyanın önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi’nde, hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Hafta sonunu fırsat bilen ziyaretçiler soluğu kayak merkezinde aldı. Sezonun açıldığı günden itibaren rağbet gören Erciyes Kayak Merkezi her yıl olduğu gibi bu yılda yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu.
Yarıyıl tatilin başlamasından itibaren de öğrenciler tarafından ilgi odağı olan Erciyes, binlerce kişiyi ağırlamaya devam ediyor.
BGC
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