Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu

Önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Kayak merkezi yerli ve yabancı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

PAYLAŞ
  • 30.01.2022 14:41
  • Güncelleme: 30.01.2022 14:41
Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu

 

Dünyanın önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi’nde, hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Hafta sonunu fırsat bilen ziyaretçiler soluğu kayak merkezinde aldı. Sezonun açıldığı günden itibaren rağbet gören Erciyes Kayak Merkezi her yıl olduğu gibi bu yılda yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu.

Yarıyıl tatilin başlamasından itibaren de öğrenciler tarafından ilgi odağı olan Erciyes, binlerce kişiyi ağırlamaya devam ediyor.

BGC

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kocasinan'da öğrenciler, yarıyıl tatilinde hem öğreniyor hem eğleniyor

Kocasinan'da öğrenciler, yarıyıl tatilinde hem öğreniyor hem eğleniyor

Başkan amcadan çocuklara karne hediyesi

Başkan amcadan çocuklara karne hediyesi

Özhaseki, oda başkanları ile bir araya geldi

Özhaseki, oda başkanları ile bir araya geldi

Büyükkılıç esnafla buluştu, çözüm sundu

Büyükkılıç esnafla buluştu, çözüm sundu

Elitaş'tan Kayseri OSB'ye ziyaret

Elitaş'tan Kayseri OSB'ye ziyaret

Sanayi kaza yapan ya da çalışmayan araçlarla doldu

Sanayi kaza yapan ya da çalışmayan araçlarla doldu

Çok Okunanlar
1
Kayserispor 'Hoca'sız kaldı

Kayserispor ‘Hoca’sız kaldı

2
Kendini asan kadın hayatını kaybetti

Kendini asan kadın hayatını kaybetti

3
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

4
Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

5
Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

6
Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu

Erciyes’te hafta sonu yoğunluğu

Tarihi hamam vatandaşlara şifa dağıtıyor

Tarihi hamam vatandaşlara şifa dağıtıyor

DAHA FAZLA
Aç kurtlara etli çözüm

Aç kurtlara etli çözüm

Birlik Vakfı 'Amca Size İnsan Diyebilir Miyim?' tiyatro oyununu sergiledi

Birlik Vakfı 'Amca Size İnsan Diyebilir Miyim?' tiyatro oyununu sergiledi

Doğa dostu başkandan çevreci hamleler

Doğa dostu başkandan çevreci hamleler

Unutulmaya yüz tutmuş baba mesleğini yaşatıyor

Unutulmaya yüz tutmuş baba mesleğini yaşatıyor

Kubilay Söyler: 'Kayseri OSB sekteye uğrarsa işçiler ekmeksiz kalır'

Kubilay Söyler: "Kayseri OSB sekteye uğrarsa işçiler ekmeksiz kalır"