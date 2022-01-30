Erciyes’te hafta sonu yoğunluğu

Dünyanın önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi’nde, hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Hafta sonunu fırsat bilen ziyaretçiler soluğu kayak merkezinde aldı. Sezonun açıldığı günden itibaren rağbet gören Erciyes Kayak Merkezi her yıl olduğu gibi bu yılda yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu.

Yarıyıl tatilin başlamasından itibaren de öğrenciler tarafından ilgi odağı olan Erciyes, binlerce kişiyi ağırlamaya devam ediyor.