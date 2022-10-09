Erciyes'te Dünya Şampiyonası müjdesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'na katılan Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamada Erciyes'te Dünya Şampiyonası yapılacağı müjdesi verdi.

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  • 09.10.2022 13:50
  • Güncelleme: 09.10.2022 13:50
Erciyes'te Dünya Şampiyonası müjdesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından ‘150 Yılda 150 Proje’ kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, 21 kilometre, 10 kilometre ve Halk Koşusu gerçekleşti. Etkinlikte açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, düzenlenen maratonu değerlendirdi. Ayrıca Vali Çiçek ve Büyükkılıç bu yılki Erciyes kış sezonu hakkında yapılacak bir müjdeli haberi aktardı. 

Maraton hakkında konuşan Çiçek, Kayseri’nin böyle muhteşem etkinlik ve organizasyonlarla muhteşem bir atmosfer sağladığını söyledi. Çiçek, “Gerçekten Kayseri’de her geçen gün yeni bir organizasyon, yeni bir program oluyor. Özellikle Büyükşehir Belediyesi, Valilik, Belediye Başkanlıklarımız, Kaymakamlıklarımız hep beraber el ele birlik içerisinde güzel organizasyonlar yapıyor. Ama bu finaliydi adeta, çocuğundan gencine, gencinden yaşlısına bütün Kayseri Belediye Başkanlarımız, İl Müdürlerimiz ve halkımız hep beraber alandaydık. Sabahın 7’sinden itibaren vatandaşlarımız, binlerce kişiyle beraber alanda spor yaptık, birlikte olduk, marşlar söyledik. Gerçekten neşeli, eğlenceli bir gün geçirdik. Kayseri spor şehri olma yolunda zaten Türkiye’de namı olan bir vilayet. Ama bundan sonra inşallah çok daha fazla adından söz ettirecek. Bende Kayseradar’a bizimle sabahın erken saatlerinden itibaren bütün alanı takip ettiği için teşekkür ediyorum” dedi.

‘ERCİYES BU SEZON ÇOK FARKLI OLACAK’
Erciyes’in bu yılki kış sezonunda ses getirecek organizasyon ve etkinliklerle geçeceğini aktaran Vali Çiçek ve Büyükkılıç, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi’nin dayanışma içerisinde hareket ettiklerini belirtti. Vali Gökmen Çiçek, müjdeli haberi şöyle duyurdu: “Belediye başkanımızın büyük bir hazırlığı var, ben dayanamıyorum bazen önden sahiplenme adına ama Büyükşehir Belediye Başkanı’mızın Erciyes’te gerçekten ciddi bir çalışması var. Sürprizimiz de Dünya Şampiyonası olacak diyelim” 
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise konuyla ilgili, “Erciyes çok daha farklı olacak bu sezon. Sayın valimizle o bölgede dayanışma içerisinde yapacağımız sürpriz bir etkinliğimiz var. Hep beraber bu şehri daha iyiye taşıma yönünde gayret gösteriyoruz. Dünya Şampiyonası hakkında bir etkinliğimiz olacak. Gerçekten çok büyük bir yankı yapacak, Erciyes’imiz zaten uluslararası boyutta tanınıyor ama daha iyi bir noktaya taşımak için hep beraber gayret edeceğiz.”

1ha

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