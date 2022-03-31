Kumsmall AVM ve diğer iştiraklerin bağlı olduğu Erciyes K. S. S Kooperatifi Genel Kurulu yapıldı. Genel kurulda mevcut başkan Ercan Sarıkaya ve Yunus Tarla başkanlık için yarışıyor.

Kentte bulunan bir otelde başlayan genel kurul; Divan Başkanlığı’na Sedat Böyük’ün seçilmesinin ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Gündem maddeleri tek tek okunarak oylanırken kooperatifin denetim ve faaliyet raporları Başkan Ercan Sarıkaya tarafından okundu. Genel kurulda konuşan mevcut başkan Ercan Sarıkaya yeniden seçildiği takdirde yapılacak hizmetler hakkında bilgiler vererek; "Yeminli mali müşavire istediği bilgiler verilerek en kısa sürede kooperatif hesaplarının üyelere tebliğ edilmesi, tapuların dağıtılmaya başlanması en büyük hedefimizdir. Kooperatif İştiraki Portföy A.Ş.’ye personel alımı yapılarak faaliyete geçirilmesi için çalışılacaktır. Kooperatif iştiraki Kumsmall AVM’nin ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtımının yapılması ve AVM’ye toptan alım yeterliliği getirilmesi için ilgili kurumlarla çalışmalar yapılması. İş merkezi, konut gibi ortak alanların dışarıdan yapılması ve satılması, işyerlerinin ruhsat ve mesken sorunlarının kısa sürede çözülmesi, AVM mağazalarında çalışan personellerin satış, pazarlama ve ilişkiler konularında eğitilmesi, site içerisinde bilboardlarımızın oluşturulması, AVM’ye alternatif yollar yapılması, AVM’de yerini açmamış olan üyelerimizin işyeri ve hisselerinin kira ve gelir durumunun en kısa sürede çıkarılarak kendilerine bilgi verilmesi konularında azami çaba sarf ederek gerçekleşmesi gereken çalışmalar yapılacaktır" dedi.

Diğer aday Yunus Tarla ise kurulda yaptığı konuşmada; "Biz şunu istiyoruz; burası bir rant kapısı olmasın. Kooperatif uzamasın, kısaca tapularımızı alalım. Biz ev yapmayacağız, orayı satacağız, üyelerimizi borçlandırmayacağız, kooperatifimizi uzatmayacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların tamamlanması ve gündem maddelerinin oylanmasının ardından genel kurulda oy kullanma işlemine geçildi. Geniş güvenlik önlemleri alınan genel kurulda 883 üye oy kullanacak.