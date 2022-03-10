Erciyes KSS’de seçim heyecanı: Yunus Tarla adaylığını açıkladı

Erciyes KSS Kooperatifi’nde genel kurul heyecanı yaşanıyor. Kooperatif, 31 Mart 2022 tarihinde, yeni başkanını seçecek. Yunus Tarla ve ekibi adaylığını açıkladı. Kooperatif ve Kumsmall’da birlikte görev yaptığı arkadaşlarıyla göreve talip olduğunu belirten Tarla, “Sanayici ekip arkadaşlarımızla birlikte, başladığımız işi yarım bırakmamak ve bizlerin de kuruluşundan buyana üyesi olduğumuz, imalat ve AVM’de yer aldığımız, şehrimizin ve ülkemizin değeri olan Erciyes KSS’yi yönetim olarak daha iyi yerlere getirme, üyelerimizin mülkiyetlerine daha da değer katma hedefiyle devam etme kararı aldık. Yönetime yeniden talip olduk. Değerli üyelerimizden ve dostlarımızdan yoğun destek mesajları alıyoruz” diye konuştu.

“BEN DEĞİL; BİZ - HEPİMİZ ANLAYIŞIYLA ÇALIŞIYORUZ”

Bugüne kadar Kayseri mobilyasını hak ettiği düzeye getirmek için çalıştıklarını belirten Yunus Tarla, “Gecemizi gündüzümüze katarak; ‘ben’ değil, ‘biz – hepimiz’ anlayışıyla kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Şehrimizin ve ülkemizin bu önemli değerine sahip çıkmaya ve daha da ileriye taşımaya kararlıyız” diye konuştu.