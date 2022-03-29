ERCİYES KSS Başkan Adayı Tarla: 'Sorunlardan dolayı iş yapamaz hale geldik'

Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkan Adayı ve KUMSMALL AVM Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Tarla, 'Bugün yüklenici firmaların eksiklerinden sorunlarından problemlerinden hiçbir iş yapamaz hale geldik' dedi.

PAYLAŞ
  • 29.03.2022 15:14
  • Güncelleme: 29.03.2022 15:14
ERCİYES KSS Başkan Adayı Tarla: 'Sorunlardan dolayı iş yapamaz hale geldik'

Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nde seçim heyecanı devam ediyor. 31 Martta yapılacak olan seçim öncesi Başkan Adayı ve KUMSMALL AVM Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Tarla,  KUMSMALL AVM’de yaşanan sorunlardan bahsetti. Tarla, “Bugün yüklenici firmaların eksiklerinden sorunlarından problemlerinden hiçbir iş yapamaz hale geldik.  Biz göreve geldiğimizde her şeyi iyi niyetli olarak biliyorduk.  Bize Ercan Bey kürsüden,’ Siz ısıtmada ve soğutmada hiç para ödemeyeceksiniz’ dedi. Fakat biz bugün görüyoruz ki onun söylediğinin 5 katını ödüyoruz.  Ben bu duruma itiraz ediyorum.  Biz AVM’yi açtığımız zaman buranın zamanla düzeleceğini söyledik.  Burayı açtık ama sorunlarımız bitmedi ve bitmeyecek.  Bunun nedenle sadece müteahhit yükleyici firmaların ilişkileri Ercan Bey’le olduğu için aşamıyoruz.  Biz eğer göreve gelirsek KUMSMALL’daki sorunlara çözüm bulacağız. Benim düşünceme göre Kooperatif başkanı imalat birimleriyle daha fazla ilgilenmesi gerekiyor” diye konuştu.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Bekir Yıldız: 'Bu şehir Memduh Bey'e borçlu'

Bekir Yıldız: 'Bu şehir Memduh Bey'e borçlu'

Bünyan'da çevre temizleme çalışmaları devam ediyor

Bünyan'da çevre temizleme çalışmaları devam ediyor

Başkan Çolakbayrakdar: 'Yeşillendirme çalışmalarıyla şehrimizi daha da güzelleştireceğiz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Yeşillendirme çalışmalarıyla şehrimizi daha da güzelleştireceğiz'

Talas'ın kütüphanelerinde hayat var

Talas'ın kütüphanelerinde hayat var

Kocasinan'da Ramazan öncesi zabıta ekiplerinden denetim

Kocasinan'da Ramazan öncesi zabıta ekiplerinden denetim

Sultan Sazlığı Milli Parkı Mesire Alanları bakıma alındı

Sultan Sazlığı Milli Parkı Mesire Alanları bakıma alındı

Çok Okunanlar
1
Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

2
KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

3
Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

4
Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa'da kültür elçimiz oldu

Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa’da kültür elçimiz oldu

5
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

6
Okul çıkışında bıçaklanan öğrenci yakını yoğun bakıma alındı

Okul çıkışında bıçaklanan öğrenci yakını yoğun bakıma alındı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor

Kayserispor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor

Gülsoy: 'Enflasyon tüm dünyanın sorunu'

Gülsoy: 'Enflasyon tüm dünyanın sorunu'

DAHA FAZLA
Motorine büyük indirim

Motorine büyük indirim

Nevruz Kutlamasında çok sayıda öğrenci zehirlendi

Nevruz Kutlamasında çok sayıda öğrenci zehirlendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden çiftçiye 15 milyon TL'lik tohum desteği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden çiftçiye 15 milyon TL'lik tohum desteği

ERCİYES KSS Başkan Adayı Tarla: 'Sorunlardan dolayı iş yapamaz hale geldik'

ERCİYES KSS Başkan Adayı Tarla: “Sorunlardan dolayı iş yapamaz hale geldik”

MÜSİAD heyeti, Katar ve BAE ziyaretlerini tamamladı

MÜSİAD heyeti, Katar ve BAE ziyaretlerini tamamladı