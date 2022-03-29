ERCİYES KSS Başkan Adayı Tarla: “Sorunlardan dolayı iş yapamaz hale geldik”

Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nde seçim heyecanı devam ediyor. 31 Martta yapılacak olan seçim öncesi Başkan Adayı ve KUMSMALL AVM Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Tarla, KUMSMALL AVM’de yaşanan sorunlardan bahsetti. Tarla, “Bugün yüklenici firmaların eksiklerinden sorunlarından problemlerinden hiçbir iş yapamaz hale geldik. Biz göreve geldiğimizde her şeyi iyi niyetli olarak biliyorduk. Bize Ercan Bey kürsüden,’ Siz ısıtmada ve soğutmada hiç para ödemeyeceksiniz’ dedi. Fakat biz bugün görüyoruz ki onun söylediğinin 5 katını ödüyoruz. Ben bu duruma itiraz ediyorum. Biz AVM’yi açtığımız zaman buranın zamanla düzeleceğini söyledik. Burayı açtık ama sorunlarımız bitmedi ve bitmeyecek. Bunun nedenle sadece müteahhit yükleyici firmaların ilişkileri Ercan Bey’le olduğu için aşamıyoruz. Biz eğer göreve gelirsek KUMSMALL’daki sorunlara çözüm bulacağız. Benim düşünceme göre Kooperatif başkanı imalat birimleriyle daha fazla ilgilenmesi gerekiyor” diye konuştu.