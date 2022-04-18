Erciyes Kayserililer Derneği Geleneksel İftar Yemeğinde Buluştu

2009 yılından beri Ankara'da faaliyet gösteren ve Ankara'nın saygın derneklerinden olan Erciyes Kayserililer Derneğinin geleneksel hale gelen 2022 yılı İftar Yemeği, 17 Nisan Pazar Günü Mamak Lavanta Kultür Merkezinde 500 kişiyle gerçekleştirildi.

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  • 18.04.2022 13:25
  • Güncelleme: 18.04.2022 13:25
Erciyes Kayserililer Derneği Geleneksel İftar Yemeğinde Buluştu

İftar Programına, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, MHP Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen, CHP Mamak İlçe Başkan Yardımcısı İbrahim Buğdaycı, MHP Altındağ İlçe Başkanı Emin Sıtkı Aktaş, Mamak Ülkü Ocakları Başkanı İbrahim Göçer, Mamak Belediyesi Meclis Üyeleri, Siyasi Parti Temsilcileri, STK yöneticileri, Erciyes Kayserililer Yönetimi, üyeleri ve davetli misafirler katılım sağladı.
İftar yemeği duasını yapıldıktan sonra kürsüye gelen Erciyes Kayserililier Dernek Başkanı Hacı Bekir Yıldız yaptığı konuşmada;
“Dayanışmanın ve bereketin arttığı bu günlerde sizlerle birlikte burada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan birlik, beraberlik ayı, merhamet ayı, sevgi ayı sadakat ayıdır. Emeği geçen ve katılım sağlayan herkese teşekkür ederim. Hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum.” dedi.
Sırasıyla kürsüye gelen MHP Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen, MHP Altındağ İlçe Başkanı Emin Sıtkı Aktaş, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin konuşmaları sonrası İlahilerle devam eden program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.
 

Kurumsal Haber

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