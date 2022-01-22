Erciyes Kayak Merkezi'ne çıkışa izin verilmiyor

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olan ve en kalabalık günlerini okulların yarıyıl tatiline girdiği bugünlerde yaşayan Erciyes Kayak Merkezi'nde, kar ve tipi etkili oluyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle kayak merkezinde mekanik tesisler kapatıldı. Kayseri – Develi ulaşımını da sağlayan Erciyes yolu da, tipiye bağlı olarak görüş mesafesinin 1 metreye kadar düşmesi nedeniyle trafiğe kapatıldı. Erciyes'e çıkışlara izin verilmiyor.

Yetkililerden alınan bilgiye göre kuvvetli rüzgârın gün boyu etkili olması bekleniyor.