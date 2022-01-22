Erciyes Kayak Merkezi'ne çıkışa izin verilmiyor

Yarıyıl tatilinin ilk gününde Erciyes Kayak Merkezi'nde kuvvetli fırtına ve tipi nedeniyle tesisler kapandı, araçların çıkışına izin verilmiyor.

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  • 22.01.2022 12:26
  • Güncelleme: 22.01.2022 12:28
Erciyes Kayak Merkezi'ne çıkışa izin verilmiyor
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Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olan ve en kalabalık günlerini okulların yarıyıl tatiline girdiği bugünlerde yaşayan Erciyes Kayak Merkezi'nde, kar ve tipi etkili oluyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle kayak merkezinde mekanik tesisler kapatıldı. Kayseri – Develi ulaşımını da sağlayan Erciyes yolu da, tipiye bağlı olarak görüş mesafesinin 1 metreye kadar düşmesi nedeniyle trafiğe kapatıldı. Erciyes'e çıkışlara izin verilmiyor. 

Yetkililerden alınan bilgiye göre kuvvetli rüzgârın gün boyu etkili olması bekleniyor.

BGC

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