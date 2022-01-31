Erciyes'e ziyaretçi akını, hafta sonunda 85 bin kişi ziyaret etti

Erciyes'i hafta sonunda 85 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

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  • 31.01.2022 12:32
  • Güncelleme: 31.01.2022 13:56
Erciyes'e ziyaretçi akını, hafta sonunda 85 bin kişi ziyaret etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes’i hafta sonunda 85 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes’te sömestir yoğunluğu devam ediyor. Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Erciyes’i hafta sonunda 85 bin kişi ziyaret etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir dünya markası olan Kayseri Erciyes Kayak Merkezi’nin sadece hafta sonu yerli ve yabancı olmak üzere 85 bin ziyaretçiyi ağırladığını söyleyerek, “Erciyes, hafta sonu kayakseverlerin akınına uğradı. Erciyes’in karı, Kayseri’nin kârı olmaya devam ediyor” dedi. Başkan Büyükkılıç, İç Anadolu Bölgesi’nin birinci, Türkiye’nin beşinci büyük dağı unvanına sahip olan Erciyes’te, Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından yönetilen Erciyes Kayak Merkezi’ne hafta sonu 85 bin ziyaretçi geldiğini belirterek, "Erciyes Kayak Merkezi bu hafta sonu da kayakseverlerin yoğun ilgisiyle adeta dolup taştı. Ukrayna, Rusya ve Polonya’dan charter seferleriyle, ayrıca Latin Amerika ve Avrupa’nın farklı ülkelerinden tarifeli uçaklarla Erciyes’e kayak yapmaya geliyorlar. Bunun yanı sıra okulların yarıyıl tatili ve hafta sonunu da fırsat bilen Kayserililer Erciyes Kayak Merkezi’ne akın etti. Sadece bu hafta sonu 85 bin ziyaretçiyi Erciyes’te ağırladık. Misafirlerimiz kayak, kızak, snowboard, teleferik gibi bol aktiviteli, keyifli zaman geçirdiler” dedi.

Erciyes Kayak Merkezi’nde gündüz kadar gece de kayağın büyük ilgi gördüğünü hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Dünyanın en ünlü kayak merkezlerinde yapılan gece kayağı, Erciyes’imizde de özel olarak aydınlatılan pistte sömestr tatili boyunca tatilcilere kayak deneyimi sunuyor. Bu muhteşem doğanın ve birbirinden güzel kayak pistlerinin tadını çıkarmak için herkesi bir gün mutlaka Erciyes’e bekliyoruz. Bu vesileyle ülkemizin ilk ve tek dağ yönetim şirketi Kayseri Erciyes A.Ş. yönetimine ve tüm ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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İHA

Kayseri Gündem
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