Erciyes'e mevsimin ilk karı yağdı

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes Dağı'na sezonun ilk karı yağdı.

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  • 22.09.2022 09:33
  • Güncelleme: 22.09.2022 10:42
Erciyes'e mevsimin ilk karı yağdı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes Dağı’na sezonun ilk karı yağdı.

En önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes Dağı’na gece saatlerinde yağan kar nedeniyle zirve beyaza büründü. Kar yağışı, 3 bin 916 metre yükseklikteki Erciyes Dağı’nda 3 bin metreye kadar etkili oldu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre Erciyes Kayak Merkezi’nde en yüksek hava sıcaklığı 15, en düşük hava sıcaklığı ise 8 derece olarak ölçüldü. Öte yandan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da sosyal medya hesabından Erciyes’e sezonun ilk kar yağışını duyurdu. Başkan Büyükkılıç paylaşımında, "Erciyesimiz ilk karını aldı. Sonbahar ve kışın güzelliği bir arada" ifadelerini kullandı.

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İHA

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