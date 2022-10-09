Erciyes’e kar yağdı

İlk karı 21 Eylül’de gören Erciyes Dağına yılın ikinci karı yağdı. Kent genelinde soğuk hava hakim olurken Erciyes dağına kar yağdı. Öte yandan Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, bugün en yüksek sıcaklığın 20 derece en düşük sıcaklığın 7 derece olacağı ifade edildi. Pazartesi bölge genelinde havanın yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor. Salı günü en yüksek sıcaklık 22 derece en düşük sıcaklık 7 derece olacak. Çarşamba günü ise güneşli ve daha sıcak bir hava beklenirken en yüksek sıcaklık 24 derece en düşük sıcaklık ise 8 derece olacak.