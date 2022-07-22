Erciyes-Develi yolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.
Develi yolu üzerinde meydana gelmişti. Erciyes yolu üzerinde seyreden saman yüklü kamyonet şarampole yuvarlandı.
- 22.07.2022 12:15
- Güncelleme: 22.07.2022 12:15
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılardan birinin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Diğer iki kişi ise yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Tek taraflı meydana gelen kazada kamyonette bulunan, Mehmet T., İbrahim A. ve Mustafa A. hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1ha
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