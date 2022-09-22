Erciyes Cup 16. kez kapılarını açacak

Melikgazi Kayseri Basketbol tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ErciyesCup bu yıl 16.k ez oynanacak.

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  • 22.09.2022 10:30
  • Güncelleme: 22.09.2022 10:40
Erciyes Cup 16. kez kapılarını açacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Kayseri Basketbol tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ErciyesCup bu yıl 16.k ez oynanacak.

Erciyes Cup Basketbol Turnuvası 28 Eylül- 1 Ekim tarihleri arasında 4 takımın katılımı ile gerçekleştirilecek. Melikgazi Kayseri Basketbol takımının ev sahipliği yapacağı turnuvaya Galatasaray, Beşiktaş ve Bursa Uludağ Basketbol katılacak. Melikgazi Kayseri Basketbol Kulübü’nden turnuva ile ilgili yapılan açıklamada, "28 Eylül - 1 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 16.Erciyes Cup Kadınlar basketbol turnuvası ile yeni sezon öncesi seyircisi ile buluşacak olan takımımız Beşiktaş, Galatasaray ve Bursa Uludağ Basketbol ile karşılaşacak. Müsabakalar Kadir Has Spor Salonunda oynanacak” denildi.

Erciyes Cup maç programı ise şu şekilde;

28 Eylül 2022 (Çarşamba)

16.00 Beşiktaş- Bursa Uludağ

18.00 Melikgazi Kayseri -Galatasaray

29 Eylül 2022 (Perşembe)

16.00 Galatasaray-Beşiktaş

18.00 Melikgazi Kayseri - Bursa Uludağ

01 Ekim 2022 (Cumartesi)

14.00 Galatasaray- Bursa Uludağ

16.00 Melikgazi Kayseri - Beşiktaş

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İHA

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