Erciyes Cup 1. Maç: Bellona Melikgazi Kayseri Basketbol: 63 - Galatasaray: 92

Erciyes Cup Turnuvası'nın ilk gününde Melikgazi Kayseri Basketbol ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Müsabakayı Galatasaray 92-63'luk sonuçla kazandı. Melikgazi Kayseri Basketbol bugün ikinci maçında yarın Erciyes Cup'ın son maçında Bursa Uludağ Basketbol ile karşılaşacak.

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  • 29.09.2022 10:23
  • Güncelleme: 29.09.2022 10:23
Erciyes Cup 1. Maç: Bellona Melikgazi Kayseri Basketbol: 63 - Galatasaray: 92
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Cup Turnuvası’nın ilk gününde Melikgazi Kayseri Basketbol ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Müsabakayı Galatasaray 92-63’luk sonuçla kazandı. Melikgazi Kayseri Basketbol bugün ikinci maçında yarın Erciyes Cup’ın son maçında Bursa Uludağ Basketbol ile karşılaşacak.

Salon: Kayseri Kadir Has Spor Salonu

Hakemler: İsmail Binbir, Osman Çalap, Mehmet Burak

Melikgazi Kayseri Basketbol: Yağmur Yıldız, Lydnra Weaver (17), Sevgi Tonguç (3), Eylül Minez (2), Burcu Yağan (10), Nisa Yalçın, Mısra Albayrak (3), Helin Boybeyi (4), Şuranur Sönmez (11), Ezinne Kalu (10), Daijgile Sarauskaite (3), Feray Dalkılıç

Galatasaray: Kamile Nacickaite (15), Teira Mccowan (15), Simge Tokmak (2), Miray Balotu (4), Merve Uygül (2), Pelin Derya Bilgiç (2), Işıl Alben (13), Aija Jurjane (12), Neva Pulvere (5), Devran Tanacan 3, Arife Can Vardar (6), Berna Şahin (3), Meltem Yıldızhan (10)

Periyotlar:

1. Periyot: 10-21 (Galatasaray lehine)

Devre: 31-46 (Galatasaray lehine)

3. Periyot: 48-69 (Galatasaray lehine)

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İHA

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