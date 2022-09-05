Erciyes Astrofotoğraf Atölyesi düzenlendi

Astrofoto meraklıları Erciyes'te en güzel gökyüzü fotoğrafları çekebilmek için Erciyes Astrofotoğraf Atölyesi'nde buluştu. Fotoğrafçı Nihat Coşkun Poturnak şimdiye kadar en konforlu gece fotoğrafını Erciyes'te çektiğini söyledi.

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  • 05.09.2022 15:39
  • Güncelleme: 05.09.2022 16:00
Erciyes Astrofotoğraf Atölyesi düzenlendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Astrofoto meraklıları Erciyes’te en güzel gökyüzü fotoğrafları çekebilmek için Erciyes Astrofotoğraf Atölyesi’nde buluştu. Fotoğrafçı Nihat Coşkun Poturnak şimdiye kadar en konforlu gece fotoğrafını Erciyes’te çektiğini söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. tarafından Sureti Alem Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği işbirliği ile Erciyes Astrofotoğraf Atölyesi düzenlendi. Hem profesyonel fotoğrafçılar hem de bu alanda kendini geliştirmek isteyenlerin katıldığı program teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Astrofotoğrafçı Nihat Coşkun Poturnak tarafından verilen atölye Hunat Kültür ve Sanat Merkezi ile Erciyes Dağı’nda düzenlendi. Workshopta temel astrofotoğraf çekim teknikleri ve işleme yöntemleri ile ilgili genel bilgiler verildi. Katılımcılar ile tecrübelerini paylaşan usta fotoğrafçı en iyi gece fotoğraflarını çekebilmenin püf noktalarını anlattı.

Gündüz teori eğitimlerinin yapıldığı atölyede gece ise Kayseri’nin en yüksek noktası olan Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı’da, 2 bin 650 metrede, ışık kirliliğinden uzakta, yıldızların altında uygulamalı fotoğraflar çekildi. Kursiyerler Erciyes’te nasıl gece fotoğrafı çekeceklerini ve yapmamaları gerekenleri dikkate alarak bir birinden güzel gökyüzü fotoğrafları çekti.

“Erciyes fotoğrafçılara inanılmaz imkân ve güzellikler sunuyor”

Atölye hakkında konuşan fotoğrafçı Nihat Coşkun Poturnak” Erciyes muhteşem bir dağ. Burası kesinlikle detaylı olarak fotoğraflanması gereken bir lokasyon. Fotoğrafçılara inanılmaz imkân ve güzellikler sunuyor. Şimdiye kadar çektiğim en konforlu gece fotoğrafını Erciyes Dağı’nda çekmiş oldum. Gerek ulaşım gerekse tesisler bu çekimlerimizi inanılmaz derecede rahatlattı. Burayı mutlaka tekrar ziyaret edip daha fazla zaman geçireceğim.

Davetleri ve konukseverlikleri için Erciyes A.Ş. ve Sureti Alem Fotoğraf Derneği’ne teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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İHA

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