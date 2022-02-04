Erciyes Anadolu'da yüzde 60 zam

HAK-İŞ Konfederasyonu ile Erciyes Anadolu Holding arasında yapılan toplu iş sözleşmesi ile çalışanlara yüzde 60 zam yapıldı. Sözleşme töreninde konuşan Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, “Kazanan işçi arkadaşlarımız oldu” dedi.

Erciyes Anadolu Holding Konferans Salonu’nda düzenlenen sözleşme törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız ve Hülya Nergis, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, protokol üyeleri ve işçiler katıldı.

Yapılan zam pazarlığının sonunda işçilerin kazandığını söyleyen Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, “Hayatta iki şeyden çok korkarım. Biri kul hakkına girmek ve diğeri de Allah’ın rızası olmayan bir işin parçası olmak. Toplu iş sözleşmelerini de ciddi manada kul hakkı olarak görürüm. Buralar bizlere emanet ve işçi arkadaşlarımızın bilek gücüyle biz buraları yönetiyoruz. Gelinen noktada bugün imzalanan toplu iş sözleşmesinin kul hakkını gözeten bir noktada olduğunun gururuyla bu imzayı atacağız. Bu sabah sözleşme pazarlığı bir yerde kilitlendi ve kıymetli başkanımız da geldiğinde dedi ki ikimiz de yorulmayalım. Şehrin protokolü de gelecek zaten, onları hakem tutalım dedi. Sonuç da işçiden yana oldu. Bu sene toplu iş sözleşmesinde, en dipte yüzde 60 zam veriyoruz. Kurban ve Ramazan Bayramı harçlıklarında yüzde 100’ün üzerinde zam yapıyoruz. Ramazan iaşe tutarına yüzde 100’ün üzerinde zam yapıyoruz. 8 kalem olan erzağa 4 yeni kalem ekleyerek 12 kaleme çıkarıyoruz. Yönetici pozisyonundaki mavi yakalı çalışanlarımıza mevcut ücret artışı haricinde yüzde 30’a kadar artış yapıyoruz. Yılda 3 maaş ikramiye alan arkadaşlarımız var, onların 3 maaşını 4 maaşa çıkarıyoruz. Vardiyası geceye denk gelen çalışanlarımıza yüzde 5 gece vardiya zammı yapıyoruz. Çalışanlarımıza markalarımızdan yapacakları alış verişlerde yüzde 20 net indirimi toplu iş sözleşmesinin içine koyuyoruz. Son olarak da kıdemli çalışanlarımızın yıllık izin hak edişlerini 3 güne kadar arttırıyoruz” dedi.

İşletmeleri rakip değil ortak gördüklerini söyleyen HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan da, “Biz işletmelerimizi rakibimiz olarak görmüyoruz. Biz çalıştığımız iş yerine karşı rakip değiliz, onların ortağıyız. Bu ortaklık bir sermaye ortaklığı değil tabi ki ama bu şirketin, bu holdingin geleceğe hazırlanmasında ve yeni yatırımlar yapmasında, ihracatını, üretimi, istihdamını arttırmasında bizim en az onlar kadar hassasiyet gösterdiğimizi ve bu holdingin geleceğe taşınması konusunda sendikalara hangi rol ve görev verilmişse bunu hakkıyla yapmak için çaba sarf ettiğimi ifade etmek istiyorum. O yüzden 20. Yüzyılın sloganları ile sendikacılık yapanlar, işletmeleri ve iş yerlerini kendilerine rakip görenler sendikacılıkta aşağıya doğru giderken, HAK-İŞ işletmeleri ortağı olarak gören ve geleceği birlikte inşa edeceğiz anlayışı ile hareket ettiği için üye sayısını sürekli arttıran bir noktada. Ben toplu iş sözleşmemizin her iki taraf için, hem ülkemiz hem de Kayseri için hayırlar getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Erciyes Anadolu Holding ile HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından toplu iş sözleşmesi imzalanırken, protokol üyeleri de şahitlik etti.