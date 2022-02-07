Erciyes 'JAK' ile güvende

Kayseri Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nda icra ettiği görevler ile hem kayakseverlerin güvenliğini sağlıyor hem de kaza geçiren vatandaşların imdadına yetişmek için yoğun çaba sarf ediyor.

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  • 07.02.2022 10:06
  • Güncelleme: 07.02.2022 13:11
Erciyes 'JAK' ile güvende
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı’nda icra ettiği görevler ile hem kayakseverlerin güvenliğini sağlıyor hem de kaza geçiren vatandaşların imdadına yetişmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Çığ, deprem gibi doğal afetlerde arama-kurtarma faaliyetlerini yürütmek, kış turizm merkezlerinde emniyet ve asayişin sağlanması, olumsuz hava ve arazi koşullarında yaralıların tahliye edilmesi, doğa sporları yapılan ormanlık bölgelerde önleyici kolluk ve icra edilmesi maksadıyla kurulan JAK ekipleri, Kayseri’de de vatandaşlara güven vermeye devam ediyor. Erciyes Dağı’nda bulunan Erciyes Jandarma Karakol Komutanlığı’nda konuşlu JAK timi, 10 kişilik personel, kar motoru, UTV, kar üstü araçlar ve son teknoloji endüstriyel dağcılık malzemeleri ile kayakseverlerin pistlerdeki güvenliği için yoğun mesai harcıyor. Dağda bulunan pistlerdeki devriyeler ile yerli ve yabancı turistlerin güvenliğini sağlayan ekipler, kaza geçiren turistlerin en kısa zamanda imdadına yetişerek hızlı bir şekilde ambulansa sevkini sağlıyor.

2021 yılında 626’sı yaralanma, 7’si kaybolma ve 135’i mahsur kalma olmak üzere 786 olaya müdahale eden ekipler, 2022’nin ilk ayında ise 484’ü yaralanma, 2’si kaybolma, 11’i mahsur kalma olmak üzere 497 olaya müdahale ederek, yerli ve yabancı turistlerin takdirini topladı.

Çığ düştü, JAK anında müdahale etti

Öte yandan, 7/24 esasına göre Erciyes’te görevlerini sürdüren JAK timleri, geçtiğimiz 16 Ocak’ta Erciyes’te ç3 turistin çığ altında kaldığı olayda da görev aldı. AFAD, UMKE, Erciyes AŞ ve Türkuaz Arama Kurtarma ekipleri ile koordineli bir şekilde ihbarı değerlendiren JAK timleri, eksi 25 derecede adeta elleriyle karı kazıyarak 2 kişiyi kurtardı, BM Koordinasyon üyesi olarak Gaziantep’te görev yapan Kanada uyruklu Michael Kreeft’in ise cansız bedenine ulaştı.

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İHA

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