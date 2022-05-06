Engelli Yasin Gaygısız, ilk resim sergisini açtı

Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinden Yasin Gaygısız, ilk kişisel resim sergisini açtı. Kayseri Kalesi'ndeki sergide yağlı boya tablolar ve soyut çalışmalar sergileniyor. 

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  • 06.05.2022 15:18
  • Güncelleme: 06.05.2022 15:18
Engelli Yasin Gaygısız, ilk resim sergisini açtı

Büyükşehir Belediyesi ve hayırseverler tarafından yapılan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nde özel eğitim desteği alan öğrencilerden Yasin Gaygısız, yaptığı yağlı boya ve soyut resim tablolarıyla dikkat çekiyor. Gaygısız, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın da katkılarıyla ilk sergisini Kayseri Kalesi içinde açtı. Sergi açılışına Büyükkılıç da katıldı. Sergide, Yasin Gaygısız’ın yaptığı yağlı boya tablolar ile soyut çalışmalardan oluşan 12 resim meraklılarıyla buluştu. Sergiyi ziyaret edenler, Gaygısız’a tam not verdi. İlgiyle karşılanan sergide Gaygısız, çalışmaları hakkında da ziyaretçileri bilgilendirdi.

1ha

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