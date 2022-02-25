Engelli vatandaşlara EKPSS kursu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı faaliyet gösteren Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş (KAYMEK) tarafından, engelli vatandaşlara yönelik kamu personeli sınavı kursu düzenlenecek. 

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  • 25.02.2022 19:22
  • Güncelleme: 25.02.2022 19:22
Engelli vatandaşlara EKPSS kursu

KAYMEK engelli vatandaşlara yönelik olan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kursu vereceğini duyurdu. Uzaktan eğitimle ücretsiz verilecek olan kursun başvuruları başladı. 

EKPSS kursu hakkında bilgi veren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Özel kardeşlerimiz hepimiz gibi toplumun birer ferdi ve tüm imkanlardan eşit şekilde faydalanma hakkına sahiptirler. Hatta onlar hepimizden bir adım önde olmalılar. Bizler Büyükşehir Belediyesi olarak bu anlayışla özel kardeşlerimize hizmet etme gayreti gösteriyoruz. Bu kapsamda kardeşlerimizin kamu personeli olmasına imkan tanıyan EKPSS’ye hazırlanmalarında onlara destek olmak için online ve ücretsiz şekilde kurs düzenliyoruz” dedi.

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