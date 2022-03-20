Engelli eşini yarı yolda bırakmadı

Kayseri'nin Develi İlçesine Bağlı Çayırözü mahallesinde yaşayan Abidin Eken şeker hastalığı yüzünden bir bacağını kaybeden eşi Hatice Eken'in yanından ayrılmıyor.

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  • 20.03.2022 13:08
  • Güncelleme: 20.03.2022 13:28
Engelli eşini yarı yolda bırakmadı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Develi İlçesine Bağlı Çayırözü mahallesinde yaşayan Abidin Eken; şeker hastalığı yüzünden bir bacağını kaybeden eşi Hatice Eken’in yanından ayrılmıyor.

67 yaşındaki Abidin Eken; Şeker hastalığı yüzünden bir bacağını kaybeden, diğer bacağı uyuştuğu için yerinden kalkamayan eşi Hatice Eken’in ve evin tüm ihtiyaçlarını tek başına sağlıyor. Eşine baktığı için işte çalışamayan ve maaşı yetmediği için bakıcı tutamayan Abidin Eken; yetkililerin kendilerine yardımcı olmalarını ve eşini dışarıda gezdirebilmek için evin önünün parke yapılmasını istiyor. 70 yaşında şeker hastası olan Hatice Eken; “Şeker hastası olduğum için bacağımı kestiler, diğer bacağım ve sağ kolum da uyuşuyor şeker hastalığından dolayı. Gözlerim pek görmüyor, kocam her zaman yanımda. O bakıyor bana. Çocuğum var, işe gidip geliyor bazen. Beni hastaneye götürüyor, geceleri uykusuz kalıyor” ifadelerini kullandı.

Abidin Eken ise; “67 yaşındayım,, eşimin bütün ihtiyaçlarını ben karşılıyorum. Sobayı ben yakıyorum, çayı, yemeği, bulaşığı hep ben yapıyorum. Kendisi yerinden kalkamadığı için tuvaletine bile araba ile ben götürüyorum. Engelli raporu verdiler yüzde 87. ’Kendi işini kendi görebilir’ dediler, ama ayağa bile kalkamıyor. Ben yardım ediyorum. Bu zamana kadar beraber yaşadık, ben eşimi bu durumda kapı dışarı mı edeceğim? İyi günde de kötü günde de beraberiz, ölene kadar bakmaya mecburuz. Yetkililerden kapımızın önüne parke yapmasını istiyoruz. Eşimi dışarıda gezdirmek için, yağmur yağdığı zaman çamur olduğu için dışarı çıkamıyor. Benim maaşım var 800 TL, krediye kesiliyor. Kalan da bana yetmiyor, bakıcı tutamıyoruz. Eşimin bütün işlerini ben yaptığım için işe de gidemiyorum. Evden çok nadir kısa süreliğine çıkabiliyorum, başka bakacak kimse yok” dedi.

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İHA

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