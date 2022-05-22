Engelli bireyleri anlamak için ‘Empati Parkuru’ kuruldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından bedensel engelli vatandaşları daha iyi anlayabilmek adına Empati Parkuru kurdu. Farkındalık oluşturma adına hayata geçirilen Empati Parkuru, bir alışveriş merkezinde kuruldu. Her yaştan katılımcının dahil olabileceği Empati Parkuru’nda insanlar gözleri bağlayarak günlük yaşam becerilerinden, hobi ve spora kadar birçok işi yapmayı denedi. Tek kol kullanarak ve tekerlekli sandalye ile yaptıkları aktivitelerde yaşadıkları farkındalığı paylaşan vatandaşlar, Empati Parkuru’na yoğun ilgi gösterdi.

‘ONLAR GİBİ BAKMAK, ONLAR GİBİ HİSSETMEK VE ONLAR GİBİ YÜRÜMEK’

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ailede, okulda, işte, sokakta, hayatın her alanında özel vatandaşlarımızla omuz omuzayız. Ve ne kadar anlayabilirsek o kadar insanız düşüncesiyle onları biraz da olsa anlayabilmek için Empati Parkuru kurduk. Onlar gibi bakmak, onlar gibi hissetmek ve onlar gibi yürümek için farkındalık oluşturduk. Sağlıklı her insan, her an engelli bir birey olma adayıdır. Her zaman bunun bilincinde olmalı ve engelli vatandaşlarımız ile el ele vererek onların toplum hayatında her şartta var olabilmelerini sağlamak ve tüm engelleri ortadan kaldırmak için gayret göstermeliyiz” ifadelerini kullandı.