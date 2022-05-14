‘Engelliler Haftası’ dolayısıyla düzenlenen kutlama programında özel insanlar gönüllerince eğlendi.

Toplumun önemli bir parçasını oluşturan engellilerin sorunlarının gündeme getirilmesi, hayata onların penceresinden bakılarak farkındalık oluşturulmaya çalışılması amacıyla her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında Birleşmiş Milletler üyesi olan tüm ülkelerde kutlanan ’Engelliler Haftası’ dolayısıyla Kozaklı ilçesinde özel bir program düzenlendi. Kozaklı Belediyesi tarafından Millet bahçesinde düzenlenen etkinlikte, engelli bireyler gönüllerince eğlendi. Programa katılarak ’Engelsiz Bir Dünya’ pastasını özel insanlarla birlikte kesen Kozaklı Belediye Başkanı Akif Kabukcuoğlu; "Zihinlerdeki ve gönüllerdeki engellerin kalktığı güzel, duyarlı ve saygın bir dünya dileğiyle Engelliler Haftası kutlu olsun. Engelli kardeşlerimizin önündeki engelleri kaldırmak için çalışmaya, onlarla birlikte düşünmeye, hissetmeye ve üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Nevşehir Kozaklı Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi Müdürü İlker Ceyhan’da yaptığı açıklamada ise; "Kozaklı Belediye Başkanımız Akif Kabukcuoğlu‘nun katılımı ve destekleri ile Kozaklı Millet Bahçesinde Engelliler haftası programı düzenlendi. Programda emeği geçen Kozaklı Belediyesi personelleri ve Hastane çalışanlarımıza Hastane yönetimi olarak teşekkür ederiz" dedi.