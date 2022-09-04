Enerji içecekleri kalp krizine sebep olabiliyor

Son yıllarda özellikle genç grubun tükettiği enerji içeceklerinin kalp krizine yol açabileceği konusunda uzmanlar uyarıyor. Özel Tekden Hastanesi’nde Kardiyoloji Uzmanı olarak görev yapan Doç. Dr. Bahadır Şarlı, enerji içeceklerinin içerdiği kafein miktarının sınırların üzerinde olduğunu söyleyerek, tüketiminin azaltılması konusunda uyarıda bulundu.

‘ENERJİ İÇECEKLERİNİN BARINDIRDIĞI KAFEİN MİKTARI OLDUKÇA YÜKSEK ORANDADIR’

Enerji içeceklerinin 500 miligrama yakın kafein barındırdığını ve bu oranın oldukça yüksek olduğunu belirten Doç. Dr. Şarlı, “Enerji içecekleri son yıllarda tüketimi artan, gençler arasında popülerite kazanmış içecek grubudur. Enerji içeceklerinin temel zararı içerisinde bulunan kafein ve taurin gibi maddelerden kaynaklanmaktadır. Normal şartlarda günlük kabul edilebilir kafein dozu 100 miligram civarındadır. Yani büyük fincan kahve ile eş değerdir. Markasına göre değişmekle birlikte enerji içeceklerinin 500 mililitresinde 500 miligrama yakın kafein vardır ve bu oldukça yüksek bir orandır. Bundan birkaç tane tüketilebiliyor ve bunun kalp üzerine olumsuz etkileri vardır” diye konuştu.

‘RİSK GRUBUNDAKİ BİREYLERDE KALP KRİZİNİ TETİKLEYEBİLİR’

Enerji içeceklerinin yan etkisinin risk grubundaki bireylerde kalp krizine yol açabileceğini ifade eden Şarlı, “En sık görülen yan etki, kalpte uyarılabilirliği arttırıyor. Bu da kalpte ritim bozukluklarına neden olabiliyor. Kalp ritminin düzensizleştiği, kalpten pıhtıların beyne ya da vücudun başka yerlerine atabildiği ritim bozukluklarına yol açabilir. Bunun dışında çarpıntı şikayeti ortaya çıkar. Kalbin hızını ritim bozukluğu olmadan da arttırabilir. Kan basıncını yükselttiği gösterilir. Kalp hızında ve kan basıncında yaşanan ani artış özellikle risk grubundaki bireylerde kalp krizlerini dahi tetikleyebilir” ifadelerini kullandı.

‘ÖLÇÜLÜ TÜKETMEK HATTA HİÇ TÜKETMEMEK LAZIM’

Enerji içeceklerinin ölçülü şekilde tüketilmesi hatta hiç tüketilmemesi konusunda uyarıda bulunan Şarlı, şunları söyledi: “Bunun da ötesinde yoğun miktarda enerji içeceği tüketimine bağlı bildirilmiş kalp yetmezliği olguları da bulunmaktadır. Sağlıklı ve güvenilir bir içecek değildir. İçerisindeki kafein miktarı kabul edilebilir sınırların çok üzerinde olduğunu bilmek gerekir. Ölçülü tüketmek hatta tüketmemek lazım.”