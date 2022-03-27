En fazla sucuk ekmeği yemek için yarıştılar

Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen 'Sucukla Patla' yarışmasına katılanlar, 10 dakika içerisinde en fazla sucuk ekmeği yemek için yarıştı.

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  • 27.03.2022 14:56
  • Güncelleme: 27.03.2022 15:28
En fazla sucuk ekmeği yemek için yarıştılar
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Kayak Merkezi’nde düzenlenen ’Sucukla Patla’ yarışmasına katılanlar, 10 dakika içerisinde en fazla sucuk ekmeği yemek için yarıştı.

Kış ve yaz boyu farklı pek çok uluslararası ve ulusal organizasyona ev sahipliği yapan Erciyes, 4.’sü düzenlenen ’Sucukla Patla’ yarışmasıyla renkli bir etkinliğe daha imza attı. Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı bölgesindeki yarışmada 10 yarışmacı, 10 dakika içerisinde en fazla Kayseri sucuğunu yemek için kıyasıya mücadele etti. Yarışmada 10 dakika içerisinde Murat Anlı, Bekir Gökkaya ve Zakir Gülerik 9’er tane sucuk ekmek yedi. Üç isim eşit sayıda sucuk ekmek yediği için kura çekilerek dereceler belirlendi. Yarışmada Murat Anlı birinciliği, Bekir Gökkaya ikinciliği, Zakir Gülerik ise üçüncülüğü kazandı. Dereceye girenlerin ödüllerini Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ve Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanvekili Mehmet İştahlı takdim etti.

"Erciyes ile halkı bütünleştirmeye devam edeceğiz"

Erciyes’in farklı etkinliklerle halkla bütünleşmeye devam ettiğini aktaran Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Büyükşehir Belediyemizin Erciyes’teki yatırımları sadece kış ve kar sporlarıyla alakalı değil, aynı zamanda sosyokültürel ve sanatsal faaliyetlerle alakalı yoğun hizmet veriyor. Bugün bunlardan bir tanesini daha gerçekleştirmiş olduk. Kayseri, sucuğuyla, pastırmasıyla, mantısıyla, yağlamasıyla meşhur bir gastronomi şehri. Fakat bunun sadece ticari olarak değil, aynı zamanda bu unsurların dağ ve şehrimize katkı sağlayacak, aynı zamanda şöhretini daha da artıracak, dağ ürünleri üzerinden de eğlence ortamına dönüştürecek uygulamalar yapmaya çalışıyoruz. Sucukla Patla Yarışması, Erciyes A.Ş.’nin tescilli her yıl düzenli olarak devam ettirdiği yarışma. İnşallah bu yarışmayı kuşaklara aktararak yolumuza devam etmek istiyoruz. İnşallah bundan sonra çok farklı yarışmalarımızla, farklı etkinliklerimizle Erciyes’imiz halkımızla bütünleşmeye devam edecek" şeklinde konuştu.

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İHA

Kayseri Gündem
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