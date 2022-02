En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olsun

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde olması için hazırladığı kanun teklifini TBMM başkanlığına sundu. En düşük emekli maaşının 2 bin 500 lira olması için verilen kanun teklifinin görüşülmesi sırasında CHP grubu olarak en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkartılması için önerge verdiklerini ancak AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildiğini belirten Arık, emeklilerin mağduriyetinin giderilmesi için bu kez de kanun teklifi verdiklerini vurguladı. Türkiye’de yaklaşık 13 milyon vatandaşın emekli maaşı aldığını ifade eden Arık, “İktidar her fırsatta 2002 öncesi ile AKP iktidarında geçen 20 yılı kıyaslayarak bir algı oluşturmaya çalışıyor. Vatandaşlarımızın 2002 yılında aldığı ücret bugün aldığı ücretten düşüktür. Ve bu doğaldır. Ama bizim bakmamız gereken vatandaşlarımızın alım gücünün nereden nereye geldiği olmalıdır. İktidar 2002’den 2021’e kadar milli gelirin 18,36 kat büyüdüğünü vurguluyor ama emekli maaşlarında artış bu oranda olmamıştır. Bir SSK emeklisi 2002 yılında aldığı maaş ile 9,5 çeyrek altın alırken bugün ancak 1,5 çeyrek altın alabiliyor. Yani tüm vatandaşlarımız gibi emekli vatandaşlarımız da alım gücü düşmüştür. Açlık sınırının 4 bin 131 lira, yoksulluk sınırının 14 bin 288 lira olduğu bir süreçte emeklilerimiz 2 bin 500 lira ile nasıl geçinsin? Zam fırtınası devam ediyor. İğneden ipliğe her şey her gün zamlanıyor. Sadece doğalgaz ve elektriğe aylık bin 500 lira civarında ücret ödeyen vatandaşlarımıza 2 bin 500 lira ile geçin demek haksızlıktır, adaletsizliktir, vicdansızlıktır.”