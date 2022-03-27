Emrah Özdemir yılın belediye başkanı seçildi

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Başkan Dergisi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Altın Başkan Ödülleri'nde Yılın Belediye Başkanı Ödülünün sahibi oldu.

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  • 27.03.2022 15:28
  • Güncelleme: 27.03.2022 15:28
Emrah Özdemir yılın belediye başkanı seçildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Başkan Dergisi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Altın Başkan Ödülleri’nde Yılın Belediye Başkanı Ödülünün sahibi oldu.

3 yıllık görev süresi içerisinde vaatlerini bir bir yerine getiren ve hatta daha fazla hizmeti şehrine kazandıran Başkan Özdemir, sosyo-kültürel faaliyetlerle de Niğdelileri memnun etmeye devam ediyor. Niğde Belediyesi ve Başkan Özdemir’in başarılı çalışmaları ulusal dergiler ve yarışmalarda da takdir görmeye devam ediyor. ’Yılın Belediye Başkanı’ seçilmesi ile ilgili açıklama yapan Başkan Özdemir; "Öncelikle beni bu ödüle layık gören başta Cengiz Özbay olmak üzere düzenleme kuruluna, Seçici Kurul Başkanı Hayrettin İvgin ve kurul üyeleri ile emeği geçen tüm Başkan Dergisi ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Biz halkımıza hizmet yolunda her daim vatandaşlarımızın memnuniyetini hissettik. Bu memnuniyet bize bu güzel hediyeyi kazandırdı. Göreve geldiğimiz günden beri şehrimizin aciliyetli konularına el attık. Bize ayrılan bütçenin çok üstünde hizmetler yaptık. Bunu yaparken bakanlıklarımızın desteğini hep yanımızda hissettik. Bugün bu çalışmalar meyvesini veriyor ve vermeye de devam edecek. Bizim bütün gayretimiz bu şehre hizmet etmek ve halkımızın sevincine şahit olabilmektir. Bizlere ’Yılın Belediye Başkanı’ ödülünü layık gören tüm seçici kurula ve dergi ekibine tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

İHA

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