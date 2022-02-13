Emrah Başsan ısınmada sakatlandı

Yukatel Kayserispor’da Galatasaray maçı öncesi Emrah Başsan sakatlandı.

Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray’a konuk olan Yukatel Kayserispor’da ısınma esnasında sakatlanan Emrah Başsan kadrodan çıkartıldı. Arka adalesinde çekme olan Emrah Başsan’ın yerine Ramazan Civelek on birde başladı. Öte yandan Emrah Başsan’ın önemli bir şeyin olmadığı öğrenilirken Giresunspor maçında forma giyeceği öğrenildi.