Emekli öğretmen, 14 yıldır ney üfleyip ney yapıyor

Kayseri'de sınıf öğretmenliği yaparken 2007 yılında emekli olan Seyfi Günay, 26 sene boyunca hobi olarak çaldığı neyden gelir elde etmeye başladı. Ney yapımıyla da uğraşan Günay, 14 yıldır enstrüman üretiyor. Sanat ile ilgilenmenin kendisine keyif verdiğini belirten emekli öğretmen Günay, ney yapımının oldukça zahmetli olduğunu söyledi. Ney sanatının aileden gelmediğini ve kendi hobisiyle buralara kadar geldiğini kaydeden Günay bu zamana kadar 14 kişiyi yetiştirdiğini belirtti. Günay, "Ortaokul yıllarından beri müziğe çok ilgi duyardım. Büyükşehir Belediyesi konservatuarına katıldım. Halk müziğinde Ney’i öğrendim. Oradan ayrıldıktan sonra ney işine başladım. Kendi hobimle bu işi daha çok geliştirdik. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 14 kişiyi yetiştirdik. Bunlar tabi tam usta oldular. Bir çoğu ise maddi imkansızlıklar yüzünden yapamıyorlar. Ama birkaç kişi bu işle uğraşıyor” diye konuştu.

'ZAHMETLİ BİR UĞRAŞ'

Ney yapmanın zahmetli bir iş olduğunu belirten Seyfi Günay, zamanında alınmış ve kesilmiş kamış bulmanın iyi bir ney yapımında birinci kural olduğunu söyledi. Kamışları Adana, Hatay ve Ege bölgesinden aldıklarını anlatan Günay, “Erken kesilen kamışlar ham olduğu için yapılırken tam akortlar tutmuyor ve dayanıklı olmuyor. Zamanında kesilmiş kamışları yaklaşık 3 yıl kadar gölgede kurutuyoruz. Kuruma işlemi bittikten sonra biz bunu turuna göre seçiyoruz. Bir neyin tamamlanması yarım günümüzü alıyor" şeklinde konuştu.

'NEY GELECEĞİN SANATI’

Ney sanatında üflemenin önemine değinen Seyfi Günay, ney sanatını en çok kadınların tercih ettiğini belirtti. Günay, "Kayseri’de neye ilgi duyanlar çok fazla. Bu sanata daha çok kadınlar ilgi duyuyor. Unutulmaya yüz tutmuş bir sanat dalıdır bunları da bizler ayakta tutmaya çalışıyoruz. Biz bu gençleri yetiştirdik ama bu gençler bu sanatı ileride yapacaklar. Evlerinde yapanlar var. Özel atölye açanlar var. Biz de onları izliyoruz ve seviniyoruz. Ayrıca ney bence geleceğin sanatı. Bu gitara ya da başka bir enstrümana benzemez. Tabi bizim değerlerimizden birisi ama gerçekten insan sesine en yakın olan enstrümandır. Tabi ki değişiyor 21 çeşit ney vardır. Boy uzadıkça ses kalınlaşıyor. Kısaldıkça ise ses inceliyor" diye konuştu.