Elitaş'tan sağlık çalışanlarına müjde

AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, doktorların maaşlarına yapılacak zammın yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulmadan iyileştirme yapılması konusunda mutabık kılındığını söyledi.

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  • 01.05.2022 02:20
  • Güncelleme: 01.05.2022 08:39
Elitaş'tan sağlık çalışanlarına müjde
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, doktorların maaşlarına yapılacak zammın yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulmadan iyileştirme yapılması konusunda mutabık kılındığını söyledi.

Elitaş, gündeme ilişkin yaptığı konuşmada, sağlık çalışanlarının maaşlarıyla ilgili açıklamalarda bulunarak, “Sağlıkçıların ücretli 3 temel unsurdan oluyor. Ücretleri, döner sermayeleri ve performans var. Burada yapmak istediğimiz konu şu. Sağlık bakanımız geçtiğimiz kasım ayında bir düzenleme getirdi. O kanun düzenlemesinde performansı ve döner sermayeyi ayırıp genel bütçenin içerisine koyma ortaya çıkmıştı. Ağustos 2021’de yapılan toplu iş sözleşmesinde döner sermayenin doktor hariç sağlık çalışanlarına yüzde 20 ekstra bir ücret sözleşmeye konulmuştu. Bununla birlikte doktorların elde edecekleri kısmı onlara verildi. Onu telafi edebilmek için bütçe kanununa bir hüküm koyarak gene bütçeden karşılanmak üzere yapmıştık. Ama ilk gelen madde de yaklaşık 40 bin doktoru ilgilendiren bir durum söz konusuydu. Sonrasında Cumhurbaşkanımız olaya müdahale etti. Şehir hastaneleri ve üniversitede çalışan doktorlar ile devlet hastanesi yada Sağlık Bakanlığında çalışan doktorlar arasında bir fark ortaya çıktı. Şehir hastanesinde hem Sağlık Bakanlığı adına hem de üniversite adına çalışan doktorlarımız var. Aynı mekanda iki farklı ücret ortaya çıkacak diye biz 6 maddelik yaptığımız düzenlemeyi 22 Aralık’ta geri çektik ve çalışmalar yaptık” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konuyla ilgili talimat verdiğini dile getiren Elitaş, “Cumhurbaşkanımızda 20 gün önce talimat verdi. Ben, hazine bakanımız, sağlık bakanımız ve çalışma bakanımızla bu yasal düzenlemeyi hayata geçirmek için gayret ediyoruz. Bütçe dengeleri çerçevesinde bunu hayata geçirmek için gayret ediyoruz. İlk anda ki yapılan biraz yanlış anlamaydı. Sanki en yüksek rakam 5 bin TL, en düşük rakam 2.5 bin TL gibi bordro ücretlerinde bir artış ortaya çıkacaktı. O artışı zam diye anladılar. Şimdi onu farklı bir şekilde düzenleyip Mayıs ayı içerisinde bunu gerçekleştiririz. Kanun olmadan da yapılan bir düzenleme vardı. Bizimle beraber çalışma bakanımız, hazine bakanımız ve sağlık bakanımızla yaptığımız toplantıda yasal düzenlemeye ihtiyaç duymadan bir iyileştirme yapılması konusunda mutabık kaldık. Bu devreye girebilir. Yasal düzenlemeye yapılması gereken kısım da Mayıs ayı içerisinde gerçekleşir” ifadelerini kullandı.

İHA

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