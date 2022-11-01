Elif Buse Doğan: 'Çok güzel ağırlandık, muhteşem kalabalık'

Talas Belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen ve kültür, sanat, müzik şölenine sahne olan Talas Festivali hem sanatçılardan hem vatandaşlardan tam not aldı. İlk gün akşamı sahne alan sanatçı Elif Buse Doğan, kendisine gösterilen ilgiye ve düzenlenen organizasyona teşekkür etti.

28-29-30 Ekim tarihlerinde düzenlenen festivalin ilk gün akşamında türkülerin sevilen ismi Elif Buse Doğan’ın konseri büyük ilgi gördü. Erciyes Kültür Merkezi’ndeki konserde 1800 kişilik salon tamamen dolarken bazı vatandaşların konseri merdivenlere oturarak izlediği dikkatlerden kaçmadı. Konser sonrası değerlendirmede bulunan Sanatçı Elif Buse Doğan, salonun muhteşem olduğunu ifade ederek, “Kalabalık konserin tadı bir başka oluyor. Kayseri aslında ikinci evimiz ama ilk defa halk konseri yaptım. Buna da Talas Belediyesi vesile oldu. O yüzden başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bir de bizi yalnız bırakmayan herkese. Çok güzel ağırlandık.” dedi. Konsere gelen vatandaşlar da çok güzel bir program olduğunu belirterek, düzenlenen festival için Başkan Yalçın’a teşekkür etti. Küçük büyük herkesin büyük ilgi gösterdiği erkinlik sonrası mutluluğunu dile getiren minik bir türküsever, her şeyi çok beğendiğini söyleyerek “Her şey çok güzeldi, çok beğendik. Başkanımıza çok teşekkür ederiz.” diye konuştu. Mehmet Ali Canyurt isimli bir diğer vatandaş da bu tür etkinliklerin Talas Belediyesi tarafından sık sık gerçekleştirildiğini hatırlatarak Başkan Yalçın’a teşekkürlerini iletti.

Konsere gelen Mehmet Doğrul isimli müziksever de memnuniyetini “Başkanımız gerçekten iyi çalışıyor, bu etkinlikte de onun büyük emeği var. Çok eğlendik.” sözleriyle ifade etti.